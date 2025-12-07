Le Premier ministre exige d’accélérer le décaissement des investissements publics

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, le 6 décembre 2025, la dépêche officielle N°237/CĐ-TTg demandant d’accélérer le rythme de décaissement des fonds d’investissement public dans les derniers mois de l’année 2025.

>> Des mesures pour achever le décaissement des investissements publics

>> La technologie au service de l'audit des investissements publics et de l'environnement

Photos : VNA/CVN

Selon cette dépêche, le taux de décaissement des 11 premiers mois est estimé à 60,6% du plan confié par le gouvernement, un niveau supérieur à celui de la même période en 2024 (58,2%).

Ces résultats restent insuffisants au regard des objectifs annuels, tandis qu’il ne reste que 55 jours pour décaisser un volume très important - environ 360.000 milliards de dôngs (13,67 milliards de dollars). Pour atteindre un décaissement à 100%, le chef du gouvernement demande une mise en œuvre vigoureuse, synchronisée, rapide et efficace de toutes les tâches et solutions déjà définies.

Le Premier ministre exige que les ministres, dirigeants d’organismes gouvernementaux et présidents des comités populaires provinciaux assument l’entière responsabilité de la mise en œuvre des décisions du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement en matière d’allocation et de décaissement des fonds publics. Il rappelle que la promotion de l’investissement public constitue une priorité politique majeure et un critère important dans l’évaluation des cadres, conformément au Règlement 366-QĐ/TW du Bureau politique.

Les ministères et localités doivent attribuer rapidement les fonds restants du plan 2025, accélérer la mise en œuvre et le décaissement des programmes nationaux cibles, et hâter l’avancement des projets d’investissement public clés : ouvrages nationaux importants, réseaux autoroutiers, projets interrégionaux...

Ils doivent également lever de manière proactive et rapide les obstacles en matière de procédures, foncier, ressources naturelles… et renforcer l’efficacité des équipes spéciales provinciales chargées du décaissement. Une discipline stricte doit être appliquée, avec des sanctions à l’encontre des maîtres d’ouvrage, unités de gestion ou individus causant des retards injustifiés.

Chaque projet doit disposer d’un plan de décaissement détaillé, à respecter scrupuleusement chaque semaine et chaque mois. Les contrôles sur le terrain doivent être renforcés afin de pousser les entrepreneurs et consultants à accélérer l’exécution.

Les groupes de travail du Premier ministre et les membres du gouvernement sont invités à intensifier les inspections, à travailler directement avec les ministères et localités afin de résoudre immédiatement les difficultés entravant le décaissement.

Le Premier ministre charge le ministère des Finances de renforcer la surveillance numérique du processus de décaissement et de publier chaque semaine les taux de décaissement des ministères et provinces sur les médias. Le ministère de la Construction doit suivre de près l’évolution du marché des matériaux de construction et proposer des solutions pour garantir l’équilibre offre-demande et la maîtrise des prix.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement est appelé à débloquer immédiatement les procédures d’octroi de licences d’exploitation de matériaux (pierre, sable, terre…) et à guider les localités dans la résolution des obstacles liés au foncier et à la libération des terrains pour les projets socio-économiques et les infrastructures de transport.

Les médias sont invités à valoriser les bonnes pratiques tout en signalant clairement les retards prolongés ou les comportements négatifs.

Les ministères et localités doivent également préparer sans délai la répartition détaillée du plan d’investissement public pour 2026 dès qu’il sera approuvé, conformément à la Loi sur l’investissement public, aux résolutions de l’Assemblée nationale et aux directives du gouvernement.

Enfin, le Premier ministre a chargé le Bureau du gouvernement de suivre la mise en œuvre, de rappeler les obligations et de rapporter aux autorités compétentes toute question dépassant son autorisation.

VNA/CVN