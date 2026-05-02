Vesak 2026 : valeurs bouddhistes pour la paix

L’ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a affirmé que l’héritage bouddhiste ne se limite pas à une dimension spirituelle, mais propose également des approches concrètes pour la gouvernance des États, notamment dans un contexte international marqué par les tensions, les divisions et l’érosion de la confiance.

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Photo : VNA/CVN

Un séminaire commémorant la Journée du Vesak, placé sous le thème « Promotion des valeurs bouddhistes pour la paix et la coopération mondiale », s’est tenu le 30 avril au siège de l’Organisation des Nations unies à New York (États-Unis). L’événement était organisé par la Mission permanente de l’Inde auprès de l’ONU, avec la participation de nombreux représentants d’États membres et d’universitaires internationaux.

Les délégués ont souligné la signification du Vesak comme une occasion d'honorer les valeurs universelles du bouddhisme. Les interventions ont mis en avant le rôle de l'héritage bouddhiste en tant que "pont de civilisation", contribuant à favoriser le dialogue, à renforcer la compréhension mutuelle et à unir les nations dans l'effort commun face aux défis mondiaux.

Les initiatives de préservation du patrimoine, la mise en réseau des lieux de pèlerinage, les échanges académiques et la coopération culturelle ont été identifiées comme des leviers efficaces pour intensifier les interactions entre les peuples et consolider les bases d’une paix durable.

Prenant la parole, l’ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a affirmé que l’héritage bouddhiste ne se limite pas à une dimension spirituelle, mais propose également des approches concrètes pour la gouvernance des États, notamment dans un contexte international marqué par les tensions, les divisions et l’érosion de la confiance.

Il a souligné que les valeurs fondamentales du bouddhisme : paix, compassion et interdépendance, conservent une pertinence et une vitalité remarquables, contribuant à promouvoir la coopération, à atténuer les confrontations et à replacer l’humain au cœur de l’action publique.

L’ambassadeur a également rappelé que le bouddhisme est intimement lié à l’histoire de la construction et de la défense du Vietnam. Il constitue un pilier de la vie culturelle et spirituelle du pays, renforçant la solidarité (cohésion sociale plutôt ) et soutenant un développement inclusif.

À cette occasion, le diplomate a rappelé le succès du Vietnam lors de l'accueil de la célébration du Vesak de l'ONU 2025 à Hô Chi Minh-Ville, qui a réuni une multitude de dignitaires, de moines et de fidèles internationaux. Lors de cet événement, la procession des reliques du Bouddha de l'Inde vers le Vietnam est devenue un symbole vivant des échanges culturels, de l'amitié et de l'unité entre les peuples.

Dans le cadre de l'événement, la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU a également présenté un clip vidéo retraçant les temps forts du Vesak 2025 dans le pays, mettant en valeur une communauté bouddhiste engagée aux côtés de la nation et contribuant activement à la paix, à la coopération et au développement durable.

Le Vesak, célébré lors de la pleine lune du mois de mai, constitue la fête la plus sacrée pour des millions de bouddhistes à travers le monde. Il commémore à la fois la naissance, l’illumination et le décès du Bouddha dans sa quatre-vingtième année, il y a plus de 2.500 ans.

En proclamant cette journée internationale en 1999 dans sa résolution 54/115, l'Assemblée générale des Nations unies a considéré que cette célébration permettait à l’Organisation de saluer la contribution que le bouddhisme, l’une des plus vieilles religions du monde, apporte depuis plus de 2.500 ans et continue d’apporter à la spiritualité de l’humanité.

À noter enfin que l’édition 2026 de la Journée du Vesak de l’ONU se tiendra en Chine, du 26 au 28 mai.

VNA/CVN