Vietjet - AVIC Cabin Systems

Pour développer des solutions d’aménagement aéronautique

Le 16 avril à Pékin, la Compagnie aérienne vietnamienne Vietjet et AVIC Cabin Systems ont signé un accord de coopération global dans le domaine des aménagements intérieurs d’aéronefs et des industries connexes. Cet accord ouvre un nouveau chapitre stratégique dans la coopération industrielle et technologique entre le Vietnam et la Chine.

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Photo : VJ/CVN

La cérémonie de signature s’est tenue à l’ambassade du Vietnam à Pékin, en présence du vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Phan Van Giang, ainsi que de hauts responsables et de représentants d’entreprises de premier plan des deux pays. Elle s’inscrivait dans le cadre de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en Chine, à l’invitation du secrétaire général et président chinois Xi Jinping.

Coopération pour des solutions modernes d’aménagement

Conformément à l’accord, les deux parties coopéreront au développement de solutions modernes d’aménagement intérieur d’aéronefs, à l’amélioration progressive des capacités de production, à la promotion de la localisation de la chaîne d’approvisionnement et au transfert de technologies. Avec Jiatai, filiale d’AVIC Cabin Systems, cette coopération vise à construire au Vietnam un écosystème industriel aéronautique durable, capable de s’intégrer pleinement à la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Le représentant d’AVIC Cabin Systems et directeur général de Jiatai a déclaré que l’entreprise s’engageait à fournir des solutions innovantes conformes aux normes internationales, tout en collaborant étroitement avec Vietjet pour assurer la mise en œuvre efficace des projets et établir une coopération à long terme fondée sur la confiance et la qualité.

Au-delà de la production, cet accord devrait servir de plateforme pour promouvoir le transfert de technologies, renforcer les capacités de l’industrie aéronautique vietnamienne et consolider la connectivité de la chaîne de valeur régionale. Les deux parties contribuent ainsi à façonner de nouveaux liens au sein de l’écosystème aéronautique en pleine expansion en Asie-Pacifique.

Par ailleurs, dans le cadre de la visite officielle de Tô Lâm en Chine, Vietjet a annoncé l’ouverture de cinq nouvelles liaisons : Hanoï - Hangzhou, Enshi, Huangshan, ainsi que Hô Chi Minh-Ville - Guilin et Huangshan. Parmi celles-ci, les lignes Hanoï - Enshi et Hô Chi Minh-Ville - Guilin sont opérationnelles depuis début avril 2026. Ces nouvelles dessertes relient d’importants centres économiques, culturels et touristiques, favorisant le commerce, les investissements et les échanges entre les populations des deux pays, tout en soutenant l’Année de la coopération touristique Vietnam - Chine.

Avec l’ambition de devenir un groupe aéronautique multinational, Vietjet poursuit l’expansion de son réseau international, investit dans une flotte moderne et s’intègre davantage à la chaîne de valeur mondiale de l’industrie aéronautique. La compagnie se positionne comme un acteur pionnier dans l’intégration de solutions technologiques avancées.

Photo : VJ/CVN

La croissance de son réseau international entraîne également un besoin accru de développement des capacités industrielles et de la chaîne d’approvisionnement. Dans ce contexte, la coopération avec AVIC Cabin Systems permettra à Vietjet de renforcer ses capacités, d’élargir ses activités et de s’intégrer plus profondément à l’écosystème aéronautique mondial.

AVIC Cabin Systems est une filiale de Aviation Industry Corporation of China (AVIC), un groupe aéronautique mondial de premier plan couvrant l’ensemble de la chaîne, de la recherche et du développement à la fabrication et à la distribution. Le groupe dispose d’actifs de plusieurs centaines de milliards de dollars, de plus de 100 filiales, dont 26 sociétés cotées en bourse, et emploie plus de 400.000 personnes dans le monde.

Les accords de coopération entre entreprises vietnamiennes et chinoises continuent ainsi de renforcer les liens économiques, industriels et technologiques dans le secteur aéronautique, contribuant au développement du partenariat stratégique global Vietnam - Chine dans cette nouvelle phase.

Tân Dat/CVN