Vietnam - Japon : Vietjet lance la nouvelle ligne Hanoï - Shizuoka

Le 29 avril, à l’aéroport de Shizuoka (Japon), la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a officiellement inauguré la liaison Shizuoka - Hanoï, première connexion directe entre ces deux destinations majeures du Japon et du Vietnam.

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Le gouverneur de Shizuoka, Suzuki Yasutomo, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, ainsi que des représentants de l’aéroport de Shizuoka et de Vietjet, ont salué l’ouverture de la nouvelle liaison aérienne directe Hanoï - Shizuoka et souhaité la bienvenue aux premiers passagers.

Photo : Vietjet/CVN

Pour célébrer cet événement, Vietjet propose des offres promotionnelles attractives sur ses vols à destination du Japon. Ainsi, du 5 au 7 mai 2026, de 00h00 à 23h00, les clients réservant leurs billets sur le site www.vietjetair.com ou via l’application mobile Vietjet Air bénéficieront d’une réduction de 30% sur 10 millions de billets en classe Deluxe. Ces billets promotionnels sont valables pour des voyages effectués entre le 5 mai et le 31 août 2026 (GMT+7), sous certaines conditions.

Parallèlement, plus d’un million de billets en classe ECO bénéficieront d’une réduction de 100% (hors taxes et frais), avec le code SALE55, ainsi que d’une franchise de bagages enregistrés de 20 kg, pour des voyages prévus entre le 5 septembre 2026 et le 31 mars 2027.

Cette nouvelle liaison confirme la forte croissance de Vietjet sur le marché japonais, avec trois vols aller-retour hebdomadaires, les mardis, jeudis et dimanches. Le vol au départ de Hanoï décolle à 02h40 et atterrit à Shizuoka à 09h30 (heure locale). Au retour, le vol décolle de Shizuoka à 10h30 et arrive à Hanoï à 14h00 le même jour.

Photo : Vietjet/CVN

Shizuoka est une destination prisée pour ses paysages naturels paisibles, offrant des vues imprenables sur le mont Fuji. Elle est également célèbre pour son matcha, ses magnifiques plages, ses fruits de mer frais et son atmosphère typiquement japonaise.

Hanoï, quant à elle, est un centre politique, culturel et touristique majeur du Vietnam, doté d’un charme unique. La nouvelle liaison Hanoï - Shizuoka renforcera la connectivité entre le Vietnam et le Japon et porte à 11 le nombre total de liaisons assurées par Vietjet entre les deux pays.

Vietjet poursuit ainsi le développement de son réseau international, offrant des solutions de voyage pratiques et contribuant au développement des échanges culturels et du commerce mondial.

Tân Dat/CVN