Vietjet : Poursuite du développement de son réseau international

Le 26 avril, dans la mégapole du Sud, la Compagnie par actions d’aviation Vietjet (HOSE : VJC) a tenu avec succès son assemblée générale annuelle des actionnaires pour 2026, marquant le début d'une nouvelle phase de développement axée sur une vision globale, une croissance durable et la création de valeur à long terme pour ses actionnaires.

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Photo : VJ/CVN

Selon le rapport, Vietjet a enregistré en 2025 des résultats commerciaux positifs, dépassant les objectifs fixés. Plus précisément, elle exploite 135 appareils, dont 101 au Vietnam, desservant 254 lignes et transportant 28,2 millions de passagers sur plus de 153.000 vols.

Son chiffre d'affaires consolidé s'élève à 82.093 milliards de dôngs, son bénéfice net à 2.123 milliards de dôngs (+51,2%, atteignant 120% des prévisions) et sa contribution directe et indirecte au budget de l'État à 10.537 milliards de dôngs. Elle fait également une commande de 100 A321neo et 50 options d'achat supplémentaires auprès d'Airbus, ainsi que de 20 Airbus A330neo.

Vietjet figure parmi les compagnies aériennes ayant passé les plus importantes commandes d'avions au monde.

Ces chiffres témoignent de son efficacité, de sa sécurité et de sa fiabilité opérationnelles, de sa dynamique de croissance et de son excellente capacité d'adaptation dans un secteur aéronautique mondial volatil.

Développement de l'envergure et optimisation de l'écosystème

À l'aube de 2026, Vietjet reste fidèle à sa stratégie "Voler partout dans le monde - Atteindre de nouveaux niveaux", articulée autour des axes suivants: l'expansion de son réseau international, ciblant des marchés clés tels que l'Europe et les États-Unis; le développement d'une flotte moderne, comprenant des Airbus A321neo, A330neo et Boeing 737-8 ainsi que des partenariats stratégiques avec Rolls-Royce, CFM et Prat & Whitney; le pionnière dans la création du Centre international de financement de l'aviation à Hô Chi Minh-Ville, aux côtés du Centre financier international du Vietnam.

Enfin, Vietjet a investi dans une flotte gros-porteurs et des cabines de classe affaires, ce qui lui a valu de nombreux éloges de la part de ses clients, notamment sur les vols long-courriers.

Photo : VJ/CVN

Philipp Rösler, membre indépendant du conseil d'administration de Vietjet et ancien vice-Premier ministre allemand, a déclaré : "L'expansion de notre réseau de vols vers l'Europe est un projet de longue date pour Vietjet. Grâce à un modèle alliant une gestion efficace des coûts et des services essentiels, Vietjet conservera son avantage concurrentiel tout en offrant une expérience optimale aux passagers sur les vols long-courriers".

Optimisation des opérations, amélioration de l'efficacité

Parallèlement à sa croissance, Vietjet s'attache à bâtir des fondations solides pour l'avenir : investissement dans un centre de maintenance (MRO) à Long Thành ; mise en place de services au sol en libre-service dans les deux plus grands aéroports du pays, Nôi Bài et Tân Son Nhât, permettant d'optimiser les coûts d'exploitation ; développement de l’Académie d’aviation Vietjet (VJAA) afin de garantir un vivier de talents de haut niveau.

D'ici 2025, elle ambitionne d'organiser 15.198 formations pour 162.100 étudiants, soit une augmentation respective de 53% et 30% par rapport à 2024. Vietjet prévoit également de diversifier ses produits et services annexes afin d'accroître son chiffre d'affaires et de nouer des collaborations financières et technologiques avec des partenaires internationaux. Ces mesures stratégiques visent à garantir une croissance maîtrisée, efficace et durable.

Photo: VJ/CVN

Au cours de l'an 2025, Vietjet a également reçu de nombreuses distinctions prestigieuses : top des 10 compagnies aériennes low-cost les plus sûres en 2025 selon AirlineRatings; le Prix mondial du développement durable 2025 décerné par AirlineRatings; top des compagnies aériennes ayant la plus forte valeur de marque en Asie du Sud-Est selon Brand Finance ; top des 50 meilleures entreprises cotées au Vietnam en 2025 selon Forbes Vietnam. Elle affiche également les émissions les plus faibles pour les vols opérés en Asie du Sud-Est, d'après le rapport "Flight Emissions Review 2025" de Cirium.

Accroissance de la valeur pour les actionnaires et vision à long terme

Selon Vietjet, l'assemblée générale des actionnaires de 2026 a approuvé plusieurs décisions et orientations importantes, notamment un dividende en actions de 30% et l'élection de deux nouveaux membres expérimentés au Conseil d'administration. Vietjet réaffirme ainsi son engagement en faveur d'une croissance fondée sur l'efficacité, d'une expansion fondée sur la rigueur financière et d'un développement axé sur la création de valeur durable pour ses actionnaires.

Photo: VJ/CVN

Lors de l'assemblée générale des actionnaires de 2026, la présidente du Conseil d'administration de Vietjet, Nguyên Thi Phuong Thao, a déclaré : "Vietjet ne se contente pas de transporter des passagers, nous connectons les économies des pays, les aspirations et l'avenir du monde. La vision de Vietjet s'inscrit dans une perspective pluridécennale. Lorsque nos actionnaires nous font confiance, nous nous engageons à créer de la valeur non seulement par nos résultats actuels, mais aussi par un avenir de croissance durable, de rigueur et d'opportunités multiples. Plus le monde s'ouvre, plus Vietjet ira loin".

À cette occasion, Vietjet a également adressé un message à ses investisseurs, marquant le début d'une nouvelle phase axée sur une dimension internationale et une dynamique de croissance à long terme. Vietjet n'est pas seulement une action de croissance, mais une histoire d'investissement à long terme liée à la transformation de l'aviation et de l'économie mondiale.

Tân Dat/CVN