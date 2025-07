Des entreprises normandes souhaitent intensifier leur coopération avec le Vietnam

Photo : Dào Dung/VNA/CVN

Selon le chef étoilé Michelin David Gallienne, vainqueur de Top Chef 2020 et propriétaire du groupe hôtelier-restaurant Le Jardin des Plumes, le Vietnam constitue une destination de choix pour ses projets d’expansion internationale. "À mon avis, la cuisine vietnamienne est la plus raffinée et savoureuse d’Asie. J’aspire à développer une coopération dans le domaine de la gastronomie et de l’hôtellerie avec des partenaires vietnamiens", a-t-il confié.

De son côté, Fabrice de Lachaise, directeur export de la société HAFA spécialisée dans les lubrifiants industriels, a souligné le potentiel considérable du marché vietnamien. "Le Vietnam consomme environ 400.000 tonnes de lubrifiants par an, soit deux tiers du marché français, avec un taux de croissance de 9 à 10% par an. Nous recherchons des distributeurs, par zones géographiques ou par secteurs spécifiques comme l’automobile ou l’industrie. C’est une opportunité majeure pour les technologies vertes", a-t-il déclaré.

Photo : Thu Hà/VNA/CVN

Quant à Vincent Laudat, président de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Normandie, il a rappelé que les relations avec le Vietnam ne se limitent pas au commerce. Il a indiqué : "Nous avons aussi des programmes de coopération dans la formation, notamment avec des écoles de commerce". Par ailleurs, la ville du Havre est jumelée avec Dà Nang, ce qui constitue un socle important pour renforcer les liens, a-t-il ajouté.

Photo : Dào Dung/VNA/CVN

Manuel Le Roux, président de la CCI Caen-Normandie, voit dans cette dynamique un élan favorable à la coopération. "Plusieurs entreprises partagent une vision stratégique commune avec le Vietnam, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et des nouvelles technologies. Il est temps de créer des passerelles pour faciliter les rencontres entre entreprises vietnamiennes et normandes", a-t-il suggéré.

Selon Charlie Delerue, conseiller international de Business France Normandie, les relations économiques franco-vietnamiennes continuent de se consolider après les visites récentes du président Emmanuel Macron, de la délégation normande à Hanoï et désormais celle de l’ambassadeur vietnamien. "Les domaines comme le nucléaire civil, l’aéronautique et la décarbonation sont au cœur des forces de la Normandie et ouvrent la voie à des projets communs prometteurs", a-t-il affirmé.

Photo : Dào Dung/VNA/CVN

Charlie Delerue a également exprimé son souhait d’accueillir davantage d’étudiants et d’entrepreneurs vietnamiens en Normandie, dans les secteurs de l’énergie, de la santé et de la recherche. "Nos échanges doivent aller au-delà des flux commerciaux : il s’agit aussi de partager savoir-faire et compétences", a-t-il conclu.

Enfin, l’ambassadeur Dinh Toàn Thang a souligné que cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre concrète du partenariat stratégique intégral entre la France et le Vietnam. Il a salué les forces de la Normandie, notamment dans l’agriculture, l’énergie nucléaire de nouvelle génération, l’aérospatiale, la logistique et l’industrie maritime - autant de domaines où les deux pays peuvent développer une coopération mutuellement bénéfique.

VNA/CVN