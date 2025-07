Le Vietnam est la destination la plus prisée de l’été 2025, selon la compagnie Emirates

D'après Emirates, l'un des plus grands transporteurs mondiaux, bien que les destinations traditionnelles conservent leur popularité, on observe un intérêt croissant pour des lieux offrant une culture authentique et un véritable sentiment de découverte. Dans ce contexte, le Vietnam se distingue nettement, avec une augmentation des réservations de 61% par rapport à l'année dernière, surpassant ainsi des marchés établis comme le Japon ou la France.

Photo : SG/CVN

Emirates opère actuellement un total de 25 vols hebdomadaires à destination de trois grandes villes vietnamiennes : Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et, plus récemment, Dà Nang. La nouvelle ligne Dubaï - Dà Nang, avec une escale à Bangkok, est considérée comme une liaison stratégique, reliant la plus grande ville du Centre du Vietnam à des métropoles européennes et aux principaux hubs économiques américains.

La compagnie souligne que "la troisième plus grande ville du Vietnam est la porte d'entrée vers trois sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et possède plus de 3.000 kilomètres de côtes vierges". Pour les amateurs de gastronomie, le pays représente également une destination idéale, promettant une expérience culinaire inoubliable, des marchés de rue animés aux trésors cachés.

Des enquêtes montrent que Dà Nang et le Vietnam suscitent un vif intérêt auprès des voyageurs allemands, de plus en plus désireux d'explorer le monde oriental, notamment le Japon, la République de Corée et les Seychelles.

Selon Travel Daily News Asia, "la nouvelle route vers Dà Nang ouvre la porte aux milliardaires de l'une des régions les plus riches du monde pour accéder à la côte centrale du Vietnam, apportant avec eux un pouvoir d'achat massif".

L’un des principaux atouts de la ville réside dans son offre hôtelière de luxe, avec des complexes haut de gamme tels que l’InterContinental Danang Sun Peninsula Resort ou le Novotel Danang Premier Han River. Dà Nang est également reconnue pour ses monuments emblématiques, comme le Pont du Dragon ou le célèbre Pont d'Or de Sun World Bà Nà Hills, devenu un lieu incontournable pour les visiteurs. À Bà Nà Hills, les visiteurs peuvent profiter tout au long de l’année d’un calendrier de festivals, de brasseries en plein air et de spectacles, destinés aux voyageurs occidentaux en quête d’une ambiance animée.

De plus, étant l’une des rares villes d’Asie - et la seule au Vietnam - à accueillir un Festival international de feux d’artifice (DIFF), Da Nang continue de séduire les visiteurs internationaux.

L’événement, qui s’étend sur près de deux mois, attire les meilleures équipes pyrotechniques mondiales et dynamise la ville tout au long de l’été. Son succès est tel que, lors de la finale de l’édition 2025, l’aéroport international de Dà Nang a enregistré un pic d’activité avec 171 vols rien que pour la journée du 11 juillet, soit une augmentation de 40% par rapport à la moyenne du premier semestre.

Forte de distinctions telles que celle de "Meilleure ville d’Asie pour les festivals et événements", décernée par les World Travel Awards, Dà Nang continue de consolider sa réputation de destination parmi les plus dynamiques et passionnantes de la région.

VNA/CVN