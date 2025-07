Le Vietnam mise sur le numérique pour booster la promotion du commerce

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a publié la directive N°18/CT-TTg sur le renforcement de la promotion du commerce, en mettant l'accent sur le développement des plateformes numériques et l'élargissement des marchés d’exportation. Il a demandé l’organisation de programmes de promotion en ligne, ainsi que le soutien aux entreprises dans l’utilisation du marketing numérique, du big data et de l’intelligence artificielle.

La transformation numérique dans la promotion du commerce comprend l’utilisation de la technologie, du commerce électronique, du big data et de l’intelligence artificielle pour présenter des produits, établir des liens commerciaux et rechercher des partenaires. Cette méthode permet aux entreprises d’atteindre les clients plus rapidement, à moindre coût et avec plus de flexibilité.

Début 2025, 32% des PME vietnamiennes avaient déjà établi des partenariats étrangers via des plateformes en ligne. Le commerce électronique transfrontalier devient une tendance majeure, avec des plateformes telles qu’Amazon, Alibaba ou Shopee Global.

La Sarl BaKa (Gia Lai), spécialisée dans le café de spécialité, a mis en place un site web, des vidéos promotionnelles, des boutiques sur les plateformes de commerce électronique et des sessions de vente en direct hebdomadaires, ce qui a permis une augmentation de plus de 30% du chiffre d’affaires.

La coopérative Nam Yang (Gia Lai) promeut ses produits de poivre via les réseaux sociaux, les foires en ligne et les programmes de promotion numérique. Elle a achevé son dossier au service de la traçabilité électronique et généré des codes QR pour chaque produit.

Dô Thi Gâm - présidente du conseil d’administration de la coopérative Ngoc Trà (Ninh Binh), a indiqué qu’après une formation au livestream, sa coopérative avait attiré de nouveaux clients et avait connu des pics de ventes.

Certaines entreprises établissent des liens B2B en participant à des foires virtuelles. Elles utilisent également des technologies pour analyser les comportements des consommateurs pour adapter leurs produits.

Photo : CTV/CVN

La coopérative Hena (Dak Lak) développe la vente d’huiles via les plateformes numériques, accédant à de nouveaux clients et signant des contrats avec des entreprises en Malaisie, à Taïwan (Chine), en Nouvelle-Zélande ou en Australie.

Van Quôc Viêt, directeur de la société Ngon Avatar, affirme qu’aujourd’hui, un téléphone et une connexion internet suffisent pour présenter ses produits à l’échelle nationale, avec des coûts réduits et une efficacité accrue.

À Gia Lai, la transition numérique bénéficie de l’appui du Service de l’industrie et du commerce, qui a collaboré avec l’Association vietnamienne du commerce électronique (Vietnam E-commerce Association - VECOM) et TikTok Shop pour organiser des formations sur l’intelligence artificielle et la vente en ligne.

Un représentant de l’Agence du commerce électronique et de l'économie numérique du Vietnam a déclaré que les formations en ligne seront renforcées autour de quatre piliers : Go Online, Go Export, Go AI, Go Right.

Vu Ba Phu - directeur de l’Agence de promotion du commerce (Vietrade), a souligné que la promotion du commerce deviendra plus flexible, combinant méthodes traditionnelles et modernes, associées au commerce électronique et à l’économie numérique.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce investira dans la transformation numérique pour améliorer l’efficacité de la promotion, renforcer la visibilité des marques vietnamiennes et accroître leur compétitivité. Il s’agit d’une opportunité pour les coopératives et les PME vietnamiennes d’élargir leur accès aux marchés étrangers.

VNA/CVN