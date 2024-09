Première Journée de la culture d’entreprise vietnamienne à Paris

Photo : VNA/CVN

Organisé par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme en collaboration avec l'ambassade du Vietnam en France, l'événement a réuni environ 150 représentants de ministères, de secteurs et d'associations d'entreprises, d'entreprises vietnamiennes en France et d'autres pays européens, ainsi que d'entreprises françaises.

Le point culminant de l'événement a été le forum sur la culture d'entreprise vietnamienne et européenne organisé conjointement par l'Association vietnamienne pour le développement de la culture d'entreprise, l'ambassade du Vietnam en France et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Il visait à sensibiliser le public à l'importance de la culture d'entreprise pour le développement socio-économique durable, tout en favorisant les échanges économiques et culturels entre le Vietnam et la France, l'Europe en général.

Selon l'ambassadeur Dinh Toàn Thang, le forum a été une démonstration vivante de l'aspiration à renforcer les liens et la connectivité entre les communautés d'affaires vietnamiennes et françaises.

La culture d'entreprise vietnamienne est une combinaison harmonieuse de tradition et de modernité, honorant l'esprit de progrès, de collaboration et de responsabilité sociale, a-t-il déclaré, ajoutant que les hommes d'affaires étrangers ont une meilleure compréhension du climat des affaires vietnamien, tout en aidant les entreprises locales à se compléter pour réussir à la fois au niveau national et international.

Lien entre les communautés d'affaires

vietnamiennes et françaises

Dans une lettre envoyée au forum, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, a exprimé sa conviction que l'événement servirait de passerelle entre les entreprises vietnamiennes et leurs homologues européennes, et son espoir que la communauté des entreprises vietnamiennes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, serait de plus en plus solide, renforcée et qu'elle se développerait fortement tant en quantité qu'en qualité.

Avec deux sessions sur "la culture d'entreprise et l'intégration internationale des entreprises", et "l'interaction de la culture d'affaires : transformer les défis en opportunités", le forum a offert l'occasion aux experts et aux entreprises de partager leurs points de vue sur les normes de sécurité et de responsabilité sociale, et l'adaptation des entreprises vietnamiennes à la culture d'entreprise de France et d'Europe.

Il a contribué à construire la culture d'entreprise au sein de la communauté d'affaires vietnamienne dans les pays étrangers et à sensibiliser le public à son rôle dans le développement socio-économique en liaison avec le développement durable dans le cadre de l'intégration internationale.

La Dr Phan Bich Thiên, présidente du forum des femmes vietnamiennes en Europe et représentante des hommes d'affaires vietnamiens en Hongrie, a déclaré que les entreprises vietnamiennes doivent comprendre la culture et les réglementations juridiques des pays hôtes, renforcer leurs liens pour se soutenir mutuellement, établir une identité et une marque distinctives pour le Vietnam à l'étranger pour un développement durable et réussi.

Diverses activités ont été organisées dans le cadre de la Journée de la culture d'entreprise vietnamienne, notamment une exposition de peintures de laques poncées, une introduction à la cuisine et des performances artistiques.

VNA/CVN