Vietjet annonce l'ouverture d'une ligne entre Daegu (R. de Corée) et Nha Trang

La compagnie aérienne Vietjet a célébré lundi 1er juillet le 10e anniversaire de sa première ligne entre le Vietnam et la République de Corée, et a annoncé le lancement d'une ligne entre Daegu et Nha Trang lors du Forum de promotion du tourisme et de coopération culturelle Vietnam - République de Corée tenu à Séoul.