Plus de 6 millions d’enfants administrés de suppléments de vitamine A

Plus de 6 millions d’enfants vietnamiens âgés de 6 à 59 mois à travers le pays ont reçu gratuitement des comprimés de vitamine A à haute dose les 1 er et 2 juin.

>> Hanoï fournit de vitamine A à près de 400.000 enfants

Photo : VNA/CVN

Cela faisait partie des activités organisées pour la Journée des micronutriments (1er juin), qui visait à réduire le taux de malnutrition et de carences en micronutriments chez les enfants du pays.

Ces dernières années, le Vietnam a lancé avec succès plusieurs campagnes de supplémentation en vitamine A, avec un taux d’enfants recevant des pilules de vitamine A à forte dose supérieur à 98%. Ces efforts ont aidé le Vietnam à éradiquer la cécité causée par une carence en vitamine A et à sensibiliser davantage le public aux micronutriments.

Le vice-ministre de la Santé, Dô Xuân Tuyên, a demandé aux secteurs et départements de la santé des provinces et des villes de renforcer la sensibilisation de la communauté, en particulier des mères, aux carences en micronutriments, de garantir un nombre suffisant de médicaments, l’hygiène et la sécurité des enfants.

En 2024, les enfants âgés de 6 à 59 mois dans 31 provinces et villes présentant des taux de retard de croissance élevés recevront gratuitement des suppléments de vitamine A. La campagne nationale fournira également des capsules de vitamine A aux enfants de 6 à 35 mois dans les 32 villes et provinces restantes, ainsi qu’aux enfants présentant un risque de carence en micronutriments.

La distribution de suppléments de vitamine A est devenue une activité annuelle dans 11.000 quartiers et communes du pays, bénéficiant chaque année à près d’un million d’enfants de moins de cinq ans.

Selon le recensement national de la nutrition mené par l’Institut national de la nutrition (NIN) en 2020, le taux de malnutrition infantile à travers le pays a diminué rapidement et durablement, celui avec insuffisance pondérale étant réduit de 33,8% en 2000 à 14,1% en 2015 et à 11,6% en 2020.

Fournir des suppléments en micronutriments aux groupes à haut risque tels que les enfants et les nouvelles mères est une mesure rapide et opportune pour réduire la situation de carence en micronutriments.

Des mesures à moyen terme, telles que l’ajout de suppléments en micronutriments aux aliments essentiels, et des mesures durables à long terme, telles que l’ajout de divers produits alimentaires aux repas quotidiens, sont prises pour résoudre le problème de la carence en micronutriments au Vietnam.

VNA/CVN