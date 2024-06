Vietjet : deux nouvelles lignes reliant l'île de Phu Quôc à Taichung et Kaohsiung (Chine)

Photo : VJ/CVN

La liaison Phu Quôc - Taichung a été mise en service le 13 juin avec trois allers-retours par semaine les mardis, jeudis et samedis. La liaison Phu Quôc - Kaohsiung fonctionne depuis le 14 juin avec quatre allers-retours par semaine les lundis, mercredis, vendredis et dimanches.

La ville de Taichung est célèbre pour son architecture ancienne, les paysages poétiques environnants le lac Sun Moon, le village Arc-en-ciel (Rainbow Village) ou encore le marché nocturne de Fengjia.

La ville de Kaohsiung est quant à elle une destination culturelle et historique attrayante aux nombreux monuments célèbres tels que Fo Guang Shan et le musée des sciences et de la technologie.

Pour sa part, l'île perlière de Phu Quôc est une destination célèbre choisir par de nombreux touristes nationaux et étrangers, fascinés par Hon Thom, le pont Phu Quoc Kiss, la plage de Sao et les innombrables endroits paradisiaques qui jonchent l’île.

De grosses promotions pour les clients

À l’occasion de l’ouverture de ces deux nouvelles lignes internationales, Vietjet propose à ses clients un programme spécial de promotion avec un grand nombre de billets d'avion internationaux à des tarifs super-économiques dès zéro dông (hors taxes et frais). Ces billets promotionnels sont vendus tous les vendredis jusqu'au 31 décembre 2024 sur le site www.vietjetair.com ou sur l'application téléphonique Vietjet Air.

Photo : VJ/CVN

De plus, Vietjet offre aux passagers fidèles 200 Skypoints (sous certaines conditions) échangeables contre des cadeaux de Vietjet ou l’achat de leurs marques préférées. Un tirage au sort avec Vietjet SkyJoy est également organisé sur les réservations de billets du 20 juin au 31 juillet 2024 avec à la clé, des avantages sur les vols du 10 août au 31 décembre 2024 à destination et en provenance de Taïwan (Chine).

Réservez vos billets d’avion et voyagez avec Vietjet dès aujourd'hui pour avoir l'opportunité de visiter les belles villes de Taïwan, nager sur les plus belles plages du monde à Phu Quôc, et découvrir dès cet été ces destinations mondialement célèbres.

En voyageant avec Vietjet, les passagers ont le privilège de déguster des plats délicieux de la cuisine vietnamienne et du monde comme le pho Thin (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet du chef Thin) et le bánh mì (sandwich vietnamien), servis par un équipage professionnel et dévoué dans des avions modernes et respectueux de l'environnement. Ils peuvent également bénéficier de l’assurance Sky Care et profiter de programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 m d'altitude.

Tân Dat/CVN