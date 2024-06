Vietjet ouvre une 7e route reliant le Vietnam à l'Australie

Sydney - Hanoï est la 7e liaison de Vietjet vers le "pays des kangourous". Avec deux vols aller-retour tous les mercredis et samedis, la liaison Sydney - Hanoï est opérée par Vietjet à bord d'un gros-porteur moderne A330. La nouvelle route permet voyages, investissements, échanges économiques et commerciaux, études à l'étranger, et visite à des proches de Hanoï à Sydney.

Photo : Vietjet/CVN

Hanoï est l'une des destinations les plus prisées au Vietnam avec ses 36 rues célèbres pour leur charme, les magnifiques paysages naturels qui l’entoure, sa fière histoire et sa non moins vibrante cuisine, sans compter l'hospitalité légendaire de sa population. Sydney, capitale de la Nouvelle-Galles du Sud et premier centre économique d'Australie est quant à elle une ville portuaire célèbre et animée, avec de nombreuses plages, une belle architecture et une grande diversité culturelle.

Vietjet propose notamment des billets en classe Affaires avec zone d'enregistrement séparée, entrée séparée, salon d'affaires avec buffet végétarien, plats chauds servis pendant le vol, enregistrement de bagages jusqu'à 60kg et matériel de golf autorisé, cabines privées et fauteuils réglables à 180 degrés. Jusqu’au 14 juin, des remises promotionnelles pouvant aller jusqu'à 50% du prix des billets en classe Affaires sont disponibles avec le code promo SBJUNE50.

Les passagers qui choisissent d'acheter des billets Eco aller-retour peuvent quant à eux trouver des billets à zéro dông jusqu’au 10 juin 2024 et bénéficier de l’enregistrement gratuit de bagages jusqu’à 20kg.

Tous les passagers voyageant avec Vietjet bénéficient également d'une assurance voyage SkyCare gratuite, qui couvre des prestations allant du remboursement des frais de santé et médicaux résultant d'accidents ou de maladies, aux problèmes liés au voyage (tels que les retards de vol, les retards de bagages, la perte de bagages et l'identification) en passant par des services internationaux d’assistance médicale et de voyage 24h/24 et 7h/7. De plus, les passagers qui choisiront Vietjet cet été auront la possibilité de gagner des points, et de les échanger contre des cadeaux grâce au programme de fidélité Vietjet SkyJoy.

Minh Thu/CVN