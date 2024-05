Des entreprises vietnamiennes rejoignent Asia Tech X Singapore 2024

Plusieurs sociétés informatiques vietnamiennes participent au salon Asia Tech X Singapore (ATxSG) 2024 pour présenter leurs produits avancés et rechercher des partenariats.

Photo : ATxSG/CVN

Les produits technologiques exceptionnels du Vietnam présentés lors de l’événement comprennent des solutions d'intelligence artificielle (IA) et de maisons intelligentes intégrées aux solutions Internet des objets (IoT).

En visitant l’espace d'exposition du Vietnam, l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, a déclaré que la participation d’entreprises vietnamiennes à cette exposition démontrait leur intégration dans le marché mondial. Il a également souhaité que les entreprises vietnamiennes augmentent leur présence dans des événements similaires et obtiennent davantage de résultats satisfaisants, en nouant des liens avec des amis internationaux et en partageant des expériences.

Selon Nguyên Thanh Tuyên, directeur adjoint du Département de l'industrie des TIC (technologies de l’information et de la communication) relevant du ministère de l'Information et de la Communication, il est remarquable cette année que les entreprises vietnamiennes participantes se soient déjà présentes sur la plupart des grands marchés du monde. Beaucoup de leurs produits intègrent de nouvelles technologies, avec des applications en IA et IoT qui attirent avec succès de nombreux clients dans le monde entier.

Le salon Asia Tech X Singapore 2024 est organisé conjointement du 29 au 31 mai par l'Infocomm Media Development Authority of Singapore (IMDA) et Informa Tech, avec le soutien de l'Office du tourisme de Singapour.

VNA/CVN