Coopérer avec Amadeus pour déployer un nouveau système de service aux passagers

Le système de service aux passagers Altéa d'Amadeus offre à Vietnam Airlines des solutions intégrales en matière de gestion de l'offre de sièges, de réservations, de vente de billets, de contrôle des départs et de technologie numérique pour améliorer des expériences des passagers. Ce système comprend également une technologie de pointe dans l'aviation et le tourisme, ce qui contribue à améliorer l'efficacité opérationnelle de la compagnie aérienne.

Vietnam Airlines adopte également la plateforme de paiement Xchange Payment Platform (XPP) d'Outpayce, le fournisseur des services de paiement d'Amadeus. Cette plateforme permet à Vietnam Airlines d'accepter une variété de cartes bancaires et d'autres méthodes de paiement des passagers.

Dang Anh Tuân, directeur général adjoint de Vietnam Airlines, a indiqué que ce partenariat aidait la compagnie à utiliser des solutions avancées pour offrir une expérience plus personnalisée et pratique aux passagers à chaque point de contact, améliorant ainsi la qualité du service, l'efficacité opérationnelle et la compétitivité. Le déploiement réussi du nouveau système de service aux passagers est également une étape importante vers la transformation numérique de Vietnam Airlines.

Javier Laforgue, vice-président exécutif de l'unité voyage et directeur général de l'Asie-Pacifique chez Amadeus, a exprimé sa confiance en la technologie d'Amadeus pour aider les compagnies aériennes et les agences de voyages à développer leurs activités de la manière la plus efficacement possible, étant donné que le tourisme continue d'être un moteur de la croissance en Asie-Pacifique.

Vietnam Airlines, un acteur clé dans le transport aérien au Vietnam et dans la région, continue de développer sa flotte, son réseau de lignes et la qualité de ses services. Les passagers apprécient ses vols pour leur excellent service, leur ponctualité, leur personnel professionnel et dévoué, ainsi que leur identité culturelle vietnamienne unique.

Pour maintenir et améliorer ces avantages, Vietnam Airlines accroît l'utilisation des nouvelles technologies dans tous les aspects de sa production et de ses affaires dans le but de devenir une compagnie aérienne digitale d'ici 2025.

