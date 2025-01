Vietjet accueille quatre nouveaux avions pour un Têt en toute sérénité

Vietjet a renforcé sa flotte avec l'ajout de quatre avions loués avec équipage afin de répondre à la forte demande de voyages des locaux et des touristes durant la période du Nouvel An lunaire, la plus importante saison de vacances au Vietnam. Par ailleurs, la compagnie aérienne a accueilli deux avions supplémentaires A321neo ACF (Airbus Cabin Flex) de pointe à la fin de 2024, portant le total à dix nouveaux appareils pour l'année, et augmentant la taille de sa flotte à 115 avions.

>> Un partenariat stratégique pour une région plus verte : Vietjet et Xanh SM

>> Vietjet lance une promotion spéciale avec 100% de réduction sur certains billets d'avion

>> Survolez l'Inde en montgolfière grâce à Vietjet

Photo : VJ/CVN

Les avions loués avec équipage sont arrivés au Vietnam dans la nuit du 8 janvier et ont immédiatement été affectés à des lignes domestiques et internationales. Une priorité particulière a été accordée aux itinéraires très fréquentés reliant le Sud et le Nord du Vietnam, ainsi qu'aux vols prisés par les voyageurs participant aux festivités et célébrations du printemps.

Vietjet exploite désormais plus de 170 lignes nationales et internationales, reliant des destinations clés à travers le Vietnam et des grandes villes en Australie, en Inde, en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est, et ailleurs. L'arrivée de ces nouveaux avions renforce l'offre de la compagnie, permettant aux passagers de disposer de plus d'options pour rentrer chez eux à l'occasion du Têt ou explorer de nouvelles destinations.

Face à l'augmentation significative des déplacements pendant le Nouvel An lunaire, Vietjet a pris des mesures pour garantir une expérience de voyage fluide. La compagnie a renforcé les effectifs dans les aéroports et recommande vivement aux passagers de respecter les horaires de vol, de surveiller les annonces et de suivre les règles relatives aux bagages afin d'éviter les désagréments.

Selon l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, le taux de réservation des vols domestiques pour le Nouvel An lunaire a atteint 90 à 100%. Grâce à son expansion, Vietjet est en mesure d'augmenter sa capacité, offrant des solutions de voyage pratiques et adaptées à la demande croissante de cette période festive.

Fidèle à son engagement, la compagnie continue de proposer des vols sûrs, abordables et agréables, contribuant à rendre les voyages plus accessibles pendant la saison des fêtes la plus célébrée au Vietnam, et au-delà.

VNA/CVN