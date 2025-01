Garantie du bien-être social pour le Nouvel An lunaire 2025

Dans le but de ne laisser personne de côté, depuis le début de l'année, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a demandé aux localités de l’informer du travail d'approvisionnement et de distribution de riz et des propositions sur des soutiens en riz pour le Nouvel An lunaire et début 2025.

>> Les entreprises se préparent pour la haute saison des achats du Têt

>> Concilier attractivité des prix et dynamisme commercial à l'approche du Têt

Photo : HCTD/CVN

Lors de la conférence de presse périodique du gouvernement, dans l’après-midi du 8 janvier, le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyên Van Hôi, a indiqué que les localités devaient arranger de manière proactive les budgets locaux et mobiliser d’autres ressources légitimes pour soutenir rapidement les ménages affamés, touchés par des catastrophes naturelles, des inondations, des épidémies et d’autres événements de force majeure.

En cas de nécessité, les localités envoient des documents au ministère des Finances et au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales pour synthétiser les propositions et les soumettre au Premier ministre pour examen et décision sur les soutiens en riz.

Selon le vice-ministre Nguyên Van Hôi, au 8 janvier, 11 provinces avaient envoyé des propositions au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et au ministère des Finances sur les soutiens en riz, avec un total de 7.596.345 tonnes de riz pour 506.256 personnes. Les soutiens sont actuellement menés.

VNA/CVN