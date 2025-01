Un Centre de services à guichet unique pour les victimes de violence sexiste s’ouvre à Hoa Binh

>> Hô Chi Minh-Ville promeut l’égalité des sexes, la prévention et la réponse à la violence sexiste

>> Ouverture du Centre de services à guichet unique pour les victimes de violence sexiste

>> Course pour un Vietnam sans violences à l'égard des femmes et des filles

Photo : VNA/CVN

La Maison Anh Duong Hoa Binh, créée en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et d’autres organisations internationales, fournit des services essentiels aux femmes et aux filles qui subissent ou risquent de subir des violences basées sur le genre et la violence domestique.

Elle offre divers services, notamment des soins médicaux, un soutien psychologique, des conseils, un hébergement d'urgence, une protection publique et des services juridiques et judiciaires. Tous les services sont basés sur le principe selon lequel les victimes de violence sont respectées et leur dignité est protégée.

Appréciant l’efficacité et la nécessité de ce modèle, le directeur du Département de l’égalité des sexes relevant du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Lê Khanh Luong, a souligné la nécessité de multiplier ce modèle pour aider les personnes victimes de violence sexiste à accéder à des services intégrés.

Lors de la cérémonie d’inauguration, le vice-président du Comité populaire de la province de Hoa Binh, Nguyên Van Toàn, a souligné que la Maison Anh Duong contribue à aider la localité à résoudre le problème de la violence sexiste et de la violence domestique.

Le représentant de l’UNFPA, Matt Jackson, a affirmé que le Fonds a travaillé en étroite collaboration avec le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales pour mettre fin à la violence sexiste et fournir un soutien et garantir que les victimes de violence soient protégées et que leur dignité soit respectée.

Le premier Centre de services à guichet unique pour les victimes de violence sexiste au Vietnam a été créé dans la province septentrionale de Quang Ninh avec le soutien technique et financier de l’UNFPA en partenariat avec l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA).

VNA/CVN