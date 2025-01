Diên Biên : inhumation des restes de soldats vietnamiens tombés au Laos

>> Nghê An : inhumation des restes de soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos

>> Kon Tum : inhumation des restes de 15 soldats vietnamiens tombés au Laos et au Cambodge

>> Inhumation des restes de 130 soldats volontaires et experts tombés au Cambodge

Photo : VNA/CVN

Les ossements de huit soldats avaient été retrouvés et exhumés dans les provinces lao de Luang Prabang, Phongsaly et Luang Namtha par l’équipe de rapatriement des restes des morts pour la Patrie du Département politique de la Région militaire 2e lors de la première phase de la saison sèche 2024-2025.

Parmi les huit martyrs, l’un a été identifié et des procédures ont ensuite été menées pour remettre ses restes à sa province d’origine de Hoà Binh pour l'enterrement.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial de Diên Biên, Vu A Bang, a insisté sur l'amitié spéciale, la solidarité et la fidélité entre les deux peuples du Vietnam et du Laos, ainsi que les grands sacrifices et dévouement des soldats volontaires vietnamiens au Laos pendant les années de guerre.

VNA/CVN