Le village cultivant le bétel se prépare pour le Têt

Photo : VNA/CVN

Le bétel a pour nom botanique piper betle et pour nom vietnamien cây trâu không. Le bétel est une plante grimpante, à racines adventives aux nœuds, dont les feuilles sont en forme de cœur, et les petites fleurs jaune-vert. C’est une espèce couramment cultivée pour chiquer les feuilles.

Une feuille de bétel, un quartier de noix d’arec, un petit morceau de racine d’artocarpus, une pointe de chaux éteinte et mastiquez lentement ! Cette chique au goût amer-piquant procure une certaine ivresse qui active la circulation sanguine, fait briller les yeux, colore les joues en rose et fonce le rouge des lèvres.

Si la pratique de mastication du bétel n’est plus aussi populaire que par le passé, elle reste présente dans les rituels des cultes et garde toujours sa valeur symbolique de fidélité conjugale, d’union fraternelle et de convivialité. Symbole né d’une très vieille histoire que le peuple vietnamien s’est transmise de génération en génération. Le bétel a profondément marqué notre culture traditionnelle au plan sacré comme profane… Il fait partie des offrandes culturelles déposées aux occasions solennelles sur l’autel des génies ou des ancêtres, en même temps que l’eau pure, les fleurs et l’alcool de riz.

Photo : VNA/CVN

Le hameau de Van Son est situé au pied de la montagne Moc, dans la commune de Dinh Bàn (district de Thach Hà, province de Hà Tinh). En ce moment, les habitants se concentrent sur l'entretien des champs de trâu vert luxuriant pour les préparer pour les fêtes du Têt.

Bien que travaillant sous un temps frais, chaque habitant est enthousiaste et attend avec impatience un Têt chaleureux et prospère grâce aux revenus générés par la culture du bétel.

Les "feuilles de bétel offertes au roi"

Le bétel de la commune de Van Son n'est pas seulement reconnu pour ses feuilles grandes, épaisses, son parfum agréable et son goût piquant très caractéristique, mais également pour son nom de "feuilles de bétel offertes au roi", nom attribué par le roi Lê dès le XVe siècle.

Photo : VNA/CVN

Les archives historiques rapportent que Pham Khac Luân, un général éminent qui a aidé le roi Lê Loi (1385 - 1433) à repousser l'invasion des Ming au début du XVe siècle, a reçu de la part du roi l'honneur de changer son nom en Pham Công Luân. Ainsi, la famille Pham Khac de la commune de Van Son a adopté le nom de Pham Công.

L'église et le mausolée de cet homme à Van Son ont été reconnus comme sites historiques et culturels au niveau provincial en 2012.

Selon l'arbre généalogique de la famille Pham Công, lors d'un voyage de retour à son village natal pour rendre hommage à ses ancêtres, Pham Công Luân et son épouse ont reçu en cadeau de la part des villageois de Văn Sơn 25 feuilles de bétel en forme d’ailes de phénix et 25 quartiers de noix d’arec à emporter pour chiquer en chemin.

Ému par ce geste, le mandarin Pham Công Luân décida de ne pas les chiquer et de les emballer pour les offrir au roi. Le roi goûta les feuilles de bétel et la noix d’arec et trouva cela délicieux. Il nota le cadeau et l'affection des habitants éloignés, et décida de nommer ce cadeau "les feuilles de bétel offertes au roi".

Initialement, les habitants cultivaient le bétel par fierté et pour préserver la valeur laissée par les ancêtres, mais avec le temps, cela est devenu une activité génératrice de revenus, permettant aux habitants de sortir de la pauvreté et de développer l'économie des familles.

Photo : VNA/CVN

À ce jour, la commune de Dinh Bàn compte près de 100 foyers de différentes familles qui cultivent le bétel, mais ce sont les familles de la lignée Pham Công qui ont la plus grande superficie cultivée. Parmi elles, celles des foyers de Pham Công Nhu, Pham Công Thi... possèdent chacune les plus grandes plantations, allant de 250 à 400 plantes.

Développement économique grâce à la culture du bétel

Dans le village de Van Son, le bétel est cultivé par les habitants à partir de jeunes plants, qui, en grandissant, s'accrochent aux treillis pour se développer. Les plantes d'une année peuvent être récoltées pour leurs feuilles et vendues.

Les grandes plantes de bétel, au bon développement, peuvent être récoltées toute l'année. La culture du bétel n'est pas très difficile, cependant, la plante est sujette aux maladies et craint l'excès d'eau, ce qui peut provoquer sa mort. Lorsqu'une plante meurt à cause d’insectes ou de maladies, l'infection se propage rapidement dans le champ.

Un autre point assez particulier est que les plantes de bétel cultivées à partir de graines locales de Van Sơn croissent très bien. En revanche, lorsqu'on introduit des graines provenant d'autres régions, la reproduction échoue souvent, et les plantes sont rachitiques et finissent par mourir.

Pham Công Nhu a indiqué que sa famille cultive le bétel depuis plusieurs générations. Actuellement, sa famille possède 250 plantes, dont certaines ont plusieurs dizaines d'années.

Photo : VNA/CVN

En temps normal, sa famille récolte les feuilles pour les vendre, générant environ 300.000 dôngs par jour. Chaque fois que c'est la pleine lune, les fêtes ou surtout à l'approche du Nouvel an traditionnel, la demande sur le marché est très élevée, ce qui permet à sa famille de gagner des millions de dôngs chaque jour.

Nguyên Thi Hoài Thuong, présidente de l'Association des femmes de la commune de Dinh Bàn, a mentionné que les feuilles de bétel de cette localité se distinguent par leur qualité exceptionnelle, leur épaisseur, leur parfum épicé, et sont donc très appréciées sur le marché.

Afin de développer la culture du bétel, en 2021, l'Association des femmes de la commune de Dinh Bàn a créé un groupe coopératif pour les "feuilles de bétel offertes au roi" dans le village de Van Son. Lors de sa création, le groupe était constitué de 30 foyers, et compte aujourd’hui 70 membres.

Selon Mme Thuong, la culture du bétel a aidé les foyers à augmenter leurs revenus, voire à sortir de la pauvreté.

En temps normal, les habitants récoltent les feuilles de bétel pour les vendre, générant un revenu de 200 à 300.000 dôngs par jour. Pendant les fêtes du Têt, la demande est élevée et les prix augmentent, ce qui permet à chaque foyer de gagner entre 1 et 1,5 million de dôngs par jour.

"Le prix du bétel en temps normal est d'environ 70.000 dôngs/ 100 feuilles, tandis qu'à l'occasion du Têt, il peut atteindre entre 200.000 et 300.000 dôngs/100 feuilles. La culture du bétel nécessite peu d'investissement, demande peu de temps de soins et étant par ailleurs une activité traditionnelle, elle est de plus en plus répandue parmi les habitants", a ajouté Mme Thuong.

Xuân Lôc/CVN