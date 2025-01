Le ministère de la Police parle d’une affaire liée à la banque ACB

Photo : VGB/CVN

"Jusqu'à présent, la police n'a reçu aucune plainte des parties impliquées dans cette affaire", a-t-il déclaré, ajoutant que la situation de publication de fausses informations et de calomnies en ligne était un phénomène préoccupant.

Auparavant, ACB avait déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles certaines personnes profitaient des réseaux sociaux pour diffuser des informations fausses sur des dirigeants de cette banque jouant et transférant des dizaines de millions d'USD à l'étranger...

Selon ACB, ces informations ont gravement porté atteinte à la dignité, à l’honneur, aux droits et intérêts légitimes des dirigeants de la banque, ainsi qu’à sa réputation. En particulier, ces fausses informations risquent également de provoquer des troubles et de la confusion dans l'opinion publique, affectant négativement la sécurité financière et monétaire du secteur financier et bancaire au Vietnam.

VNA/CVN