Dông Nai mobilise 8 milliards pour la Nouvelle ruralité d'ici 2025

>> La Banque mondiale soutient le développement urbain durable à Dông Nai

>> Dông Nai déroule le tapis vert aux investisseurs

>> Dông Nai attribue des décisions d'investissement à 17 projets

Photo : VNA/CVN

Sur ce montant, l'investissement public alloué aux zones rurales s'élèvera à plus de 2.000 milliards de dôngs, les budgets des districts à plus de 3.620 milliards de dôngs et les capitaux des entreprises à 45.000 milliards de dôngs. Parallèlement, 152.000 milliards de dôngs proviendront du capital de crédit et les contributions mobilisées auprès de la communauté locale s'élèveront à 8.100 milliards de dôngs.

Le Comité populaire provincial a déclaré qu'il mettrait en œuvre des solutions concertées pour mobiliser des capitaux, en veillant à ce que les fonds soient levés pleinement et rapidement conformément à la réglementation.

La province optimisera les ressources locales, accordera la priorité à l'allocation des fonds du budget de l'État aux zones défavorisées pour aider à réduire l'écart dans le développement rural aux normes de Nouvelle ruralité entre les localités et encouragera les localités les plus développées à soutenir les localités défavorisées pour accélérer les progrès du développement rural.

En outre, Dông Nai optimisera le financement des trois programmes cibles nationaux et d'autres projets pour les zones rurales, continuera de mettre en œuvre efficacement les politiques de crédit pour l'investissement dans l'agriculture et les zones rurales, complétera le capital du système de fonds de soutien aux coopératives et maximisera les ressources de ce système.

Elle s'efforce de faire en sorte que huit communes supplémentaires répondent aux normes avancées des zones rurales de style nouveau, quatre aux normes modèles et que trois districts complètent les dossiers en vue de la reconnaissance par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural comme zones rurales aux normes de Nouvelle ruralité en 2025.

L'année dernière, la province a mobilisé 179,1 billions de dôngs pour le programme de construction de la campagne aux normes de Nouvelle ruralité et a continué à figurer parmi les meilleurs résultats à l'échelle nationale dans le développement de zones rurales aux normes de Nouvelle ruralité, avec 106 communes sur 116 répondant désormais aux normes avancées.

VNA/CVN