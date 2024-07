Vietfish 2024

Les produits aquatiques vietnamiens à la conquête du marché domestique

Placé sous le thème “Produits aquatiques exportés pour les Vietnamiens”, cet événement vise à fournir au marché domestique des produits aquatiques haut de gamme destinés à l'exportation depuis le Vietnam. L’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), organisatrice de l’événement, estime que cette année, le marché domestique est particulièrement ciblé et suscite un grand intérêt de la part des entreprises du secteur.

Selon la VASEP, en réponse à la tendance actuelle d’un mode de vie plus sain et la demande croissante pour des produits pratiques et rapides, les entreprises vietnamiennes présenteront des centaines de produits aquatiques répondant à ces attentes. Ces produits, qui représentent plus de 80 % de la part de marché à l’exportation et sont appréciés dans le monde entier, seront proposés au marché intérieur.

Cette année, l'exposition devrait accueillir 265 exposants et 450 stands en provenance du Vietnam et de 15 autres pays. Avec un espace d'exposition moderne et professionnel, et la présentation de centaines de produits clés exportés depuis le Vietnam et disponibles dans les supermarchés du monde entier. Les visiteurs pourront découvrir des produits aux saveurs asiatiques, européennes, moyen-orientales, vietnamiennes, et bien plus encore, tous issus des élevages et de la production au Vietnam.

Pour la première fois cette année, l'exposition s'étend sur une surface supplémentaire de 14 000 m², répondant ainsi aux besoins promotionnels des entreprises. La participation de leaders du secteur des produits aquatiques tels que l'Indonésie, la Russie, les États-Unis, la République de Corée, et la Chine, entre autres, apportera de nouvelles opportunités et expériences pour les visiteurs.

En particulier, la zone des démonstrations culinaires a été élargie avec de nombreuses activités intéressantes. Le programme inclut la participation de chefs professionnels, avec pour point culminant un impressionnant spectacle de découpe de thon.

En outre, Vietfish 2024 sera également un lieu de rassemblement pour les experts, les autorités et les entreprises, grâce à des programmes et séminaires spécialisés. Lors de l’exposition, des discussions sur le développement durable de la pêche seront abordées et traitées sous un angle multidimensionnel et global.

Texte et photo : Truong Giang/CVN