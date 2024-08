Les exportations de produits aquatiques à leur plus élevée valeur depuis début 2024

Les exportations de produits aquatiques en juillet ont augmenté de 14% en glissement annuel, atteignant plus de 885 millions d'USD, soit le plus élevée valeur enregistrée depuis le début de l’année, selon l'Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

>> Les exportateurs de produits aquatiques s’adaptent aux fluctuations du marché

>> Exportations des produits aquatiques en hausse au premier semestre

Photo : VNA/CVN

Les exportations de janvier à juillet ont atteint 5,28 milliards d'USD, en hausse de 7% en glissement annuel. Sur ce total, les expéditions de crevettes ont augmenté de 7% pour atteindre près de deux milliards d'USD, celles de poisson de 7,7% pour près de 1,09 milliard d'USD et celles de thon de 21% pour 555 millions d'USD.

Les quatre marchés d’exportation ayant connu une forte reprise en juillet, étaient la Chine (+30%), les États-Unis (14%), l’UE (+14%) et le Japon (+11%).

Au cours des sept premiers mois, les exportations vers les États-Unis et la Chine ont augmenté de 10% pour atteindre plus de 930 millions d'USD, celles vers l'UE ont également grimpé de 10% pour atteindre plus de 600 millions d'USD, tandis que celles vers la République de Corée ont légèrement augmenté de 1% pour atteindre 426 millions d'USD.

Les États-Unis et l'UE devraient être des marchés prometteurs pour les produits surgelés au cours du second semestre, en raison des signes positifs de reprise économique, de la baisse de l'inflation et des taux d'intérêt.

VNA/CVN