Vesak 2025: derniers préparatifs, plus de 1.200 délégués attendus

>> Le président du Conseil international pour la Journée du Vesak reçu à Hanoi

>> Le vice-PM Mai Van Chinh demande d'organiser une fête du Vesak de manière solennelle et sécurisée

>> Vesak 2025 : Hô Chi Minh-Ville se prépare à accueillir un événement mondial

Photo: baochinhphu.vn/CVN

Les organisateurs ont annoncé que l’auditorium principal, d’une capacité de 2.700 places, était en grande partie achevé, et qu’une salle secondaire pouvant accueillir environ 1.000 personnes pour des projections en direct avait également été aménagée.

Ils ont souligné que ce festival de trois jours, prévu du 6 au 8 mai, mettra en valeur le patrimoine culturel et spirituel du bouddhisme et renforcera l’engagement du Vietnam en faveur de la liberté religieuse et son image de nation pacifique.

Des installations temporaires, notamment des structures de restauration, un centre de presse, des services de sécurité et un soutien médical, ont été construites dans les délais prévus, permettant aux travailleurs de s’installer pour l’équipement technique et les préparatifs logistiques.

Plus de 1.200 délégués officiels ont été enregistrés et hébergés dans cinq établissements des 1er, 3e et 5e arrondissements de Hô Chi Minh-Ville, ainsi qu’à Phu Nhuân. L’hébergement des moines, des nonnes et des fidèles bouddhistes a été organisé par les autorités bouddhistes de la province de Long An et les agences locales du district de Binh Chanh.

Les organisateurs ont reçu un accueil enthousiaste de la part de la communauté intellectuelle et spirituelle, avec 578 contributions en anglais et 330 en vietnamien. Les essais portent sur l’application de la philosophie bouddhiste pour promouvoir l’unité, les valeurs humaines, la paix mondiale et le développement durable.

Les bénévoles jouent un rôle crucial, avec des milliers de participants, dont des moines et des nonnes, mobilisés pour soutenir le bon déroulement de l’événement.

Côté gastronomie, environ 1.200 personnes, principalement expérimentées dans le service de cuisine végétarienne dans les temples locaux, géreront les services de restauration avec des bénévoles culinaires qualifiés, en veillant scrupuleusement à la sécurité alimentaire.

Outre les activités principales, une série d’activités culturelles débutera le 2 mai. Parmi elles, des festivals célébrant les rituels culturels traditionnels et commémorant le 50e anniversaire de l’unification du pays.

Une cérémonie commémorative solennelle, combinée à un festival des lanternes, est prévue l’après-midi du 6 mai pour honorer les héros tombés au combat, soulignant ainsi l’importance culturelle de l’événement.

Les échanges culturels internationaux occuperont également une place importante. Des délégations de Chine, d’Inde, de Thaïlande, du Sri Lanka et de République de Corée ont confirmé leur participation à un événement de performance artistique prévu le soir du 7 mai au Théâtre Sala de la ville de Thu Duc.

VNA/CVN