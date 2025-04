Renforcement du trafic ferroviaire pour les congés du 30 avril et 1er mai

Afin de satisfaire la demande croissante de voyages durant les congés du 30 avril (Jour de la libération du Sud et de la réunification nationale) et du 1er mai (Journée internationale du travail), la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) intensifie ses services, notamment en ajoutant des liaisons sur l'axe Nord-Sud et vers les destinations les plus prisées.