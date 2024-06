Hanoï : aller au village de poterie de Bat Tràng en bus à impériale

>> Exposition "Ancienne poterie de Bat Tràng" au Musée national d'histoire

>> À Hanoï, la poterie de Bat Tràng intime dans son musée

Photo : VNA/CVN

En 2024, Hanoï disposera de la ligne de bus touristique N°04 du centre-ville du lac Hoàn Kiêm au village de poterie de Bat Tràng, dans sa banlieue. Cette ligne de bus touristique portant le symbole CITR 04 a le point de départ au lac Hoàn Kiêm (place Dông Kinh Nghia Thuc) entre les lundis et vendredis, au jardin de fleurs Diên Hông tous les samedis et dimanches et le dernier arrêt est le musée de la poterie à Bat Tràng.

Selon cette liste, Hanoï compte 136 lignes de bus intra-provinciales et 18 lignes de bus adjacentes.

Le Service des transports de Hanoï se coordonnera avec les unités compétentes pour déterminer et annoncer les itinéraires et les emplacements des arrêts de prise en charge et de débarquement des passagers pour la liste des réseaux de lignes de bus intra-provinciaux et adjacents dans les rues de la ville, conformément à la réglementation, répondant aux besoins de déplacement des gens, en garantissant l'ordre et la sécurité de la circulation.

À environ 15 km du centre de Hanoï, le village de Bat Tràng, dans le district de Gia Lâm, est considéré comme le "paradis" des objets en céramiques. Cet endroit est une destination idéale pour les excursions pour ceux qui aiment explorer la culture traditionnelle du village de la poterie le plus ancien et le plus connu du Vietnam. Dans ce village de plus de 700 ans, les œuvres d’art sophistiquées de Bat Tràng font la fierté des habitants du Nord.

Dès l’entrée du village, on voit les produits céramiques exposés partout dans la rue principale, sur le trottoir, dans la maison, dans les cours…

À Bat Tràng, les touristes peuvent choisir les céramiques comme cadeaux pour leurs proches, mais aussi découvrir les techniques de production d’un atelier et d’un four familial. Les visiteurs peuvent participer à une conférence sur la fabrication de produits en céramique et comprendre ainsi le travail difficile d’un céramiste.

Les poteries passent par six étapes successives entre les mains de artisans pour devenir des produits très raffines : traitement du Kaolin, moulage, séchage, décoration et émaillage, cuisson et finition.

En week-end, beaucoup de familles vietnamiennes amènent leurs enfants pour découvrir le village de Bat Tràng et l’art céramique traditionnel du pays.

Thuy Linh/CVN