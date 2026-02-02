La zone spéciale de Côn Dao met officiellement en service un réseau électrique intelligent

Le 1 er février, la Compagnie générale d'électricité de Hô Chi Minh-Ville (EVN HCMC) a officiellement inauguré le projet de réseau électrique intelligent dans la zone spéciale de Côn Dao à Hô Chi Minh-Ville.

>> À Côn Dao, une cure de nature et d’histoire cet été

>> Hô Chi Minh-Ville : un système de santé global pour la zone spéciale de Côn Dao

>> Côn Dao mettra en service sa première ligne de bus électrique publique

Photos : VNA/CVN

Cet ouvrage clé marque une avancée majeure dans la modernisation des infrastructures énergétiques de l’archipel, soutenant le développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité nationales, ainsi que l’amélioration significative des conditions de vie des habitants de l’île.

Le projet, lancé le 25 septembre 2025, comprend la mise en service du poste de transformation 110 kV GIS de Côn Dao fonctionnant selon un modèle entièrement automatisé et sans personnel permanent. Il prévoit également l’automatisation intégrale des lignes moyenne tension de 22 kV, la surveillance en ligne de l’exploitation des 131 postes de transformation de distribution, ainsi que la mise en place d’une carte de gestion des coupures d’électricité couvrant l’ensemble de l’île. En outre, les systèmes solaires photovoltaïques en toiture sont connectés et supervisés à distance depuis les centres de contrôle d’EVN HCMC et du groupe Électricité du Vietnam (EVN).

La mise en service de ce réseau électrique intelligent permettra d’améliorer la fiabilité de l’alimentation électrique, de réduire les pertes d’énergie et d’optimiser la gestion et l’exploitation du réseau. Elle offrira également aux habitants et aux entreprises de Côn Dao un accès accru à des services électriques modernes, transparents et pratiques. Ce projet constitue une base essentielle pour l’intégration progressive des énergies renouvelables et pour le développement de Côn Dao en un district économique et éco-maritime intelligent, vert et durable.

Ce réseau intelligent s’inscrit dans la continuité d’une étape décisive franchie le 19 décembre 2025, lorsque EVN a inauguré le raccordement de Côn Dao au réseau électrique national par le plus long câble sous-marin d’Asie du Sud-Est. Ce projet a mis fin à la dépendance historique de l’archipel aux générateurs diesel, offrant désormais une alimentation stable, fiable et respectueuse de l’environnement.

VNA/CVN