Neuf entreprises vietnamiennes figurent dans le Top 500 des meilleures entreprises d'Asie du Sud-Est

>> VNR500 2025 : Samsung Vietnam en tête des plus grandes entreprises du pays
>> Le Top 500 des plus grandes entreprises du Vietnam dévoilé
>> Vers l’intégration d’entreprises publiques vietnamiennes dans le top 500 mondial
|Infographie : VNA/CVN
Le Vietnam compte neuf entreprises figurant dans le top 500 des meilleures entreprises d'Asie du Sud-Est. La liste a été établie par le magazine Time en février 2026.
|Infographie : VNA/CVN