icon search
mask
Économie
Neuf entreprises vietnamiennes figurent dans le Top 500 des meilleures entreprises d'Asie du Sud-Est

Le Vietnam compte neuf entreprises figurant dans le top 500 des meilleures entreprises d'Asie du Sud-Est. La liste a été établie par le magazine Time en février 2026.

>> VNR500 2025 : Samsung Vietnam en tête des plus grandes entreprises du pays

>> Le Top 500 des plus grandes entreprises du Vietnam dévoilé

>> Vers l’intégration d’entreprises publiques vietnamiennes dans le top 500 mondial


Infographie : VNA/CVN
#entreprises vietnamiennes #Top 500 #Asie du Sud-Est

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top