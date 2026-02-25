Le Vietnam opère sa transition vers une croissance fondée sur la science et la technologie

Dans un contexte où les moteurs de croissance traditionnels atteignent progressivement leurs limites, la transition vers un modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique n’est plus un simple choix, mais une exigence incontournable pour permettre au Vietnam de maintenir un rythme de développement rapide et durable dans la nouvelle phase.

Selon le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyen Manh Hung, la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique constituent les trois moteurs centraux du nouveau modèle de croissance, appelés à permettre au Vietnam d’opérer une percée décisive et de devenir un pays développé à revenu élevé.

Photo : VNA/CVN

La Résolution N°57 du 22 décembre 2024 du Bureau politique identifie clairement ces domaines comme les moteurs déterminants de la croissance du pays à un stade de développement plus élevé.

Le cœur du nouveau modèle de croissance réside dans la capacité à créer des connaissances et à les transformer en valeur économique. Selon le ministre Nguyen Manh Hung, la science et la technologie génèrent des connaissances et des outils nouveaux, l’innovation permet de transformer ces connaissances en produits et services, tandis que la transformation numérique en assure une diffusion rapide à l’échelle de l’ensemble de la société, créant ainsi de la croissance et de la valeur ajoutée.

L’une des contributions les plus importantes de la science et de la technologie est la création de nouveaux moteurs de croissance à travers l’émergence de secteurs et de technologies stratégiques tels que l’intelligence artificielle, l’industrie des semi-conducteurs, la blockchain et l’Internet des objets (IoT).

Le développement des technologies nouvelles et stratégiques devient un moteur de croissance réel de l’économie vietnamienne, tant en termes de chiffre d’affaires que de qualité de la croissance, de compétitivité et de position dans les chaînes de valeur mondiales.

En 2025, le chiffre d’affaires de l’industrie numérique vietnamienne a atteint environ 198 milliards de dollars, en hausse de 26 % par rapport à l’année précédente, tandis que les exportations de matériel et de produits électroniques se sont élevées à 178 milliards de dollars (+ 35 %), confirmant le rôle comme l’une des principales sources de devises étrangères pour l’économie nationale.

Un autre secteur stratégique produisant un impact marqué est l’industrie des semi-conducteurs et de l’électronique, avec la participation croissante du Vietnam aux chaînes de valeur mondiales et la présence de grands groupes tels qu’Intel, Samsung et Amkor. Le gouvernement s’est fixé pour objectif de former 50.000 ingénieurs d’ici 2030 et de bâtir un écosystème national de recherche, de conception et de production de puces. En janvier 2026, le groupe Viettel a lancé les travaux de la première usine de fabrication de puces au Vietnam, située dans le parc technologique de Hoa Lac (Hanoï), qui commencera sa production expérimentale à partir de 2028.

L’intelligence artificielle s’affirme également comme un domaine stratégique capable de générer des percées en matière de productivité et de croissance. Des acteurs locaux comme FPT investissent massivement, avec notamment le déploiement d’un centre de données et d’une « usine d’IA » pour soutenir l’écosystème numérique national.

Selon le ministre Nguyen Manh Hung, la Résolution n° 57 vise à renforcer l’autonomie de la recherche scientifique, à accepter les risques et à encourager la créativité, afin de libérer le potentiel d’innovation de l’ensemble de la société. Le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique demeure ainsi le facteur décisif du nouveau modèle de croissance du Vietnam.

VNA/CVN