Dette publique : 37 milliards de dollars d’emprunts et 20 milliards à rembourser

Le gouvernement a approuvé un plan d'emprunt d'un montant maximal de près de 970 billions de dôngs (près de 37 milliards de dollars) et de remboursement de dettes d'une valeur d'environ 535 billions de dôngs (20,33 milliards de dollars) cette année.

Photo : VGP/CVN

Conformément à la décision n° 352/QĐ-TTg approuvant le plan d'emprunt et de remboursement de la dette publique pour 2026, signée par le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc, plus de 959 milliards de dôngs de l'emprunt seront affectés au solde budgétaire de l'État, et les 10 milliards de dongs restants seront utilisés pour des prêts interbancaires.

Les prêts devraient provenir d'émissions d'obligations d'État, de prêts d'aide publique au développement (APD), de prêts étrangers à taux préférentiels, d'émissions d'obligations internationales et d'autres sources financières légitimes.

Conformément à cette décision, le vice-Premier ministre charge également le ministère des Finances de suivre de près le déficit budgétaire de l'État, le niveau d'endettement des collectivités locales et les obligations de remboursement de la dette publique.

Outre l'élaboration d'un plan d'émission d'obligations internationales à soumettre aux autorités compétentes afin qu'il soit prêt en cas de besoin, le ministère doit également étudier de nouvelles méthodes de financement pour garantir des capitaux suffisants pour les investissements de développement, tout en maîtrisant la dette publique et la dette extérieure nationale dans les limites prévues pour la période 2026-2030.

"Les échéances et le calendrier d'émission des obligations d'État doivent être gérés avec souplesse afin de contribuer à la réduction des coûts, d'alléger la pression sur la mobilisation des capitaux budgétaires et de répondre aux besoins de mobilisation et de prévoyance en cas de conjoncture de marché défavorable", précise la décision.

En outre, le ministère doit activement diversifier les sources de revenus et réduire les dépenses budgétaires de l'État afin de diminuer le déficit budgétaire et d'accroître le remboursement de la dette.

Parallèlement, la Banque d'État du Vietnam est tenue de contrôler rigoureusement l'application du plafond d'autofinancement et d'auto-remboursement de la dette extérieure des entreprises non garanties par l'État, afin de garantir son respect des limites autorisées.

Outre la supervision de la gestion de la dette extérieure du secteur privé, la banque centrale doit également se coordonner avec le ministère des Finances et rendre compte au Premier ministre en cas d'évolution défavorable.

VNA/CVN