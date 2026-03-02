Les transferts de fonds, un capital de confiance au service du développement

Les transferts de fonds des Vietnamiens résidant à l’étranger vers Hô Chi Minh-Ville ont dépassé 10,34 milliards de dollars en 2025, soit près de 60% du total national.

L’Asie demeure la principale source, avec près de 50% des flux, suivie des Amériques (environ 32%). L’Europe, l’Océanie et l’Afrique enregistrent également une progression soutenue, contribuant à diversifier les origines des transferts et à réduire la dépendance à l’égard de certains marchés traditionnels.

Dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques, l’inflation élevée et le resserrement monétaire dans plusieurs grandes économies, la hausse de plus de 8 % des transferts vers la ville témoigne de la confiance durable de la diaspora envers les perspectives économiques nationales.

Au-delà de leur impact sur la balance des paiements, les réserves de change, la stabilité du taux de change et la maîtrise de l’inflation, ces flux irriguent la consommation et l’investissement. Pour des millions de ménages, ils constituent un soutien essentiel au relèvement du niveau de vie, à l’éducation et aux soins de santé. Surtout, leur usage évolue : de plus en plus orientés vers l’investissement productif, ils alimentent notamment le secteur immobilier. D’après l’Association immobilière de Hô Chi Minh-Ville, 20 à 21% des transferts - soit plus de 2 milliards de dollars par an - sont investis dans l’immobilier, contribuant à un développement plus structuré et durable du marché.

Avec environ 2,8 millions de personnes ayant des liens directs ou indirects avec la ville, la communauté vietnamienne à l’étranger représente une ressource précieuse en termes de compétences, d’expertise de gestion, de technologies, de capacités financières et de réseaux internationaux. Les plus de 10,3 milliards de dollars transférés vers la ville en 2025, en hausse de 8,3% sur un an, traduisent non seulement l’ampleur croissante de ces flux, mais aussi la confiance durable de la diaspora dans les perspectives de développement de la ville et du pays.

La valeur des transferts ne réside toutefois pas uniquement dans leur montant, mais aussi dans les réformes qu’ils accompagnent. Ces dernières années, le cadre juridique relatif aux Vietnamiens résidant à l’étranger a connu des avancées significatives, instaurant un environnement plus transparent et sécurisé pour l’investissement et l’installation au pays.

La Loi foncière de 2024 et la Loi révisée sur les affaires immobilières marquent un tournant majeur. Pour la première fois, les Vietnamiens résidant à l’étranger et les personnes d’origine vietnamienne bénéficient d’un statut juridique plus équitable en matière d’accès au foncier, au logement et à l’investissement. La clarification des droits et obligations met fin à des obstacles persistants, réduisant les risques juridiques et renforçant la confiance des investisseurs issus de la diaspora.

Parallèlement, le projet visant à valoriser les transferts de fonds à l’horizon 2030 est déployé avec détermination. Il ambitionne de faire de ces flux un levier central de croissance et de transformation du modèle de développement. Hô Chi Minh-Ville s’attache à améliorer le climat des affaires, simplifier les procédures administratives, moderniser les infrastructures de paiement et renforcer les mécanismes de connexion entre la diaspora et l’écosystème d’innovation, notamment dans les secteurs prioritaires tels que les hautes technologies, la finance, la logistique, l’éducation et la santé.

Les autorités locales considèrent désormais la diaspora non seulement comme une ressource, mais comme un partenaire stratégique de long terme, acteur à part entière du développement.

