Hô Chi Minh-Ville

Les Garde-frontières dans le radar du Commandement national

Du 26 février au 1 er mars, une délégation du Commandement des Garde-frontières conduite par le colonel Trân Tuân Anh, chef d’état-major adjoint, a effectué une mission d’inspection sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la mégapole du Sud.

Cette inspection vise à évaluer rigoureusement la mise en œuvre des directives nationales et à lever les obstacles persistants sur le terrain. Il s'agit d'une étape cruciale pour affiner les préparatifs en vue de la prochaine séance de travail avec la délégation d’inspection de la Commission européenne (CE).

Travaillant avec le Commandement des Garde-frontières de Hô Chi Minh-Ville ainsi que dans plusieurs postes et unités de contrôle, la délégation s’est concentrée sur l’application des résolutions et instructions de la haute hiérarchie, le traitement des infractions et la gestion rigoureuse des navires dits "des 3 non" (sans immatriculation, sans visite technique et sans licence).

Selon les statistiques arrêtées au 25 février 2026, Hô Chi Minh-Ville gère une flottille de 4.455 navires de pêche, dont 2.227 unités mesurent plus de 15 mètres de long.

Face à la délégation, les responsables locaux ont souligné la réactivité de l’unité qui, depuis 2024, a instauré un groupe de travail spécialisé placé sous l'autorité directe de son commandant. Grâce à un maillage étroit des zones critiques et à une surveillance permanente des flux, les forces de la ville ont notamment détecté, instruit et poursuivi trois affaires impliquant quatre navires et quatre individus pour "organisation de sortie illégale du territoire".

Clôturant l’inspection, le colonel Trân Tuân Anh a salué les efforts fournis tout en pointant sans détour les lacunes à combler. Il a exhorté les Garde-frontières de la ville à maintenir une vigilance accrue, notamment dans les zones d’estuaires et de mouillages forains où se concentrent encore des navires non équipés de système de surveillance par satellite (VMS).

Le chef de la délégation a insisté sur l’exploitation optimale des logiciels de gestion VMS et de traçabilité pour un suivi en temps réel. "Il est impératif de résoudre définitivement les dossiers en suspens et de collaborer étroitement avec les autorités locales pour interdire toute sortie en mer des navires non conformes", a-t-il martelé, rappelant l'objectif national de faire lever le carton jaune de la CE.

