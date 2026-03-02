Pêche INN

An Giang renforce VMS, sanctions et traçabilité en vue de la levée du carton jaune

En préparation de la cinquième mission d’inspection de la Commission européenne (CE), la province d’An Giang (Sud) intensifie ses efforts pour corriger les insuffisances dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). L’objectif prioritaire est de contribuer efficacement à la levée du "carton jaune" imposé au secteur halieutique vietnamien depuis 2017.

Photo : VNA/CVN

Les autorités provinciales considèrent cette échéance comme une priorité absolue. Cinq axes majeurs, alignés sur les recommandations de la CE, sont ciblés : perfectionnement du cadre juridique, gestion de la flotte, contrôle et surveillance des navires, traçabilité des produits de la mer, et application stricte des sanctions. L’objectif est d’achever la mise en conformité des dossiers et des données avant le 9 mars 2026.

La province a créé dix équipes d’inspection chargées de contrôler l’ensemble des localités, en mettant l’accent sur l’interdiction stricte des bateaux sans enregistrement, sans immatriculation et sans licence de prendre la mer. Un recensement complet de la flotte est en cours afin de délivrer des licences aux navires conformes et de regrouper ceux ne remplissant pas les conditions dans des zones d’ancrage surveillées.

Les forces de garde-frontières renforcent le contrôle des entrées et sorties des ports, n’autorisant aucun départ sans les documents et équipements réglementaires obligatoires, notamment le système de surveillance des navires par satellite (VMS). Les cas de perte de signal, de dépassement des zones autorisées ou d’intrusion dans des eaux étrangères font l’objet de sanctions administratives sévères, voire de poursuites pénales, afin d’assurer un effet dissuasif fort.

Après près d’une décennie d’efforts continus, An Giang affirme avoir accompli l’ensemble des missions confiées par le gouvernement. À ce jour, 100 % des navires éligibles sont enregistrés dans la base de données nationale et équipés du dispositif VMS obligatoire. La province déploie également un système électronique de traçabilité des produits de la mer, garantissant la transparence des captures et renforçant la crédibilité des exportations vietnamiennes vers l’Union européenne et d’autres marchés.

Le 28 février, un bateau de pêche soupçonné de pêche INN a été intercepté par le Commandement de la 4e zone de garde côtière dans les eaux du Sud-Ouest et fait l'objet de mesures conformes à la réglementation.

Le 27 février à 17h30, alors qu’il opérait dans les eaux vietnamiennes adjacentes à la Malaisie, le navire 371 de l’unité de lutte contre la pêche INN a repéré un bateau de pêche immatriculé KG-92574-TS présentant un risque élevé de franchissement de la frontière maritime. Les garde-côtes ont sommé à plusieurs reprises le navire de changer de cap et de se diriger vers le nord de la zone frontalière. Malgré ces injonctions, le bateau a refusé d’obtempérer et a maintenu sa route vers les eaux territoriales étrangères à vitesse et direction constantes. À 20h00 le même jour, le navire 371 a réussi à s'approcher et à le maîtriser, l'empêchant ainsi d'entrer dans les eaux malaisiennes.

Après avoir effectué les premières formalités, les autorités ont escorté le bateau jusqu'à la zone spéciale de Phu Quôc, province d'An Giang, pour complément d'enquête et suite à donner à l'affaire, conformément à la loi.

