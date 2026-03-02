L’indice PMI manufacturier atteint son plus haut niveau en quatre mois en février

L’indice PMI manufacturier vietnamien a progressé à 54,3 en février, contre 52,5 en janvier, signant ainsi sa meilleure performance en quatre mois et confirmant la dynamique positive observée en début d’année, selon le dernier rapport publié par S&P Global.

Le rapport souligne que l’indice PMI a signalé une nette amélioration mensuelle de la santé du secteur, prolongeant ainsi à huit mois consécutifs la phase actuelle d’amélioration des conditions des affaires.

La production a progressé à son rythme le plus rapide depuis plus d’un an et demi, portée par une forte hausse des nouvelles commandes. L’emploi et l’activité d’achat ont également enregistré des hausses plus marquées, tandis que la confiance des entreprises a atteint son plus haut niveau en 41 mois.

L’amélioration de la demande de matières premières a incité les fournisseurs à augmenter leurs prix, entraînant une forte augmentation des coûts de production. En conséquence, l’inflation des prix de vente a été notable. Parallèlement, les délais de livraison des fournisseurs se sont allongés, certains signalant des retards douaniers pour les importations.

La production manufacturière a connu une croissance rapide en février, son rythme d’expansion s’accélérant pour atteindre son plus haut niveau en 19 mois. Les experts ont indiqué que la préparation des produits en vue de leur livraison aux clients et une demande accrue de la part de ces derniers étaient à l’origine de cette récente hausse de la production.

L’accélération de la production a contribué à la plus faible réduction des stocks de produits finis en un peu plus de deux ans. Néanmoins, les stocks post-production ont légèrement diminué à mesure que les produits étaient expédiés aux clients. L’amélioration de la demande a également contribué à une nette hausse des nouvelles commandes.

Les nouvelles commandes ont progressé pour le sixième mois consécutif, et ce, au rythme le plus rapide depuis octobre dernier. Cette croissance a été enregistrée malgré la stabilité des nouvelles commandes à l’exportation par rapport au mois précédent, certains répondants évoquant l’instabilité des marchés internationaux.

Néanmoins, la hausse des nouvelles commandes et l’augmentation conséquente des besoins de production ont entraîné une progression plus marquée de l’emploi et des achats au milieu du premier trimestre 2026.

Parallèlement, la dernière hausse des achats de matières premières a été la deuxième plus forte enregistrée depuis un an et demi. Les stocks d’achats ont ainsi augmenté après une baisse en janvier, bien que cette accumulation soit restée marginale.

Les délais de livraison des fournisseurs se sont à nouveau légèrement allongés en février, certains répondants signalant des retards douaniers à l’importation de marchandises.

La demande accrue de matières premières a permis aux fournisseurs d’augmenter leurs prix en février. En conséquence, les coûts des intrants pour les fabricants ont fortement augmenté, à un rythme inédit depuis juin 2022. Outre la hausse des frais fournisseurs, certaines entreprises ont également constaté une augmentation des coûts de transport.

Face à cette forte augmentation des charges d’exploitation, les fabricants ont ajusté leurs prix de vente en conséquence. Le taux d’inflation est resté inchangé par rapport à son plus haut niveau en 45 mois, atteint début 2026.

L’amélioration de la demande du marché et la perspective d’une croissance continue des nouvelles commandes ont rendu les fabricants vietnamiens de plus en plus optimistes quant à une hausse de la production au cours de l’année à venir. De plus, en février, la confiance des entreprises s’est renforcée pour le cinquième mois consécutif, atteignant son plus haut niveau depuis septembre 2022.

"Le secteur manufacturier vietnamien a su consolider la croissance observée en janvier avec une performance encore plus solide en février. Les entreprises ont ainsi connu un début d’année 2026 positif et affichent un niveau de confiance sans précédent depuis près de trois ans et demi", a indiqué Andrew Harker, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.

"La plupart des principaux indicateurs de l’enquête indiquaient une croissance plus soutenue, notamment la production, les nouvelles commandes, l’emploi et l’activité d’achat. Cependant, les exportations sont restées globalement atones, les nouvelles commandes à l’étranger étant inchangées depuis janvier", a-t-il poursuivi.

"Cette demande plus forte a engendré des pressions inflationnistes croissantes, tant au niveau des coûts des entreprises que des prix qu’elles facturent à leurs clients. Il faudra suivre de près les données des prochains mois afin de déterminer si ces hausses de prix commencent à freiner la demande", a-t-il souligné.

