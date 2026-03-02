Vietnam et Brésil renforcent leur coopération

Une délégation de l’ambassade du Vietnam au Brésil, conduite par l’ambassadeur Bùi Van Nghi, a effectué du 25 au 28 février une visite de travail de quatre jours dans l’État du Maranhão.

Photo : VNA/CVN

La visite visait à évaluer les opportunités d’investissement et de commerce, ainsi qu’à renforcer les liens stratégiques entre le Vietnam et le Nord-Est du Brésil.

Lors d’une réunion de travail à Davinópolis, le maire Zé Pequeno a souligné le rôle stratégique du Vietnam dans la nouvelle orientation du développement local, notamment en matière de technologies de production et de distribution de marchandises vers l’Asie et l’ASEAN.

La ville prévoit de construire un port intérieur qui deviendra une plateforme logistique internationale et a proposé la mise en place d’un jumelage avec une ville vietnamienne, a-t-il déclaré.

L’ambassadeur Bùi Van Nghi a insisté sur le potentiel agricole et la situation portuaire stratégique de la région, réaffirmant l’engagement du Vietnam à promouvoir la coopération dans les domaines de l’agriculture de pointe, de la transformation poussée, de la logistique portuaire et de la transition écologique.

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1989, le Vietnam et le Brésil ont renforcé leurs liens, fondés sur une confiance politique solide. En novembre 2024, les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique.

Les échanges bilatéraux ont atteint 7,76 milliards de dollars américains en 2025. Dans ce contexte, le Mercosur a entamé des négociations avec le Vietnam en vue d’un accord commercial préférentiel (ACP).

Les autorités du Maranhão se sont engagées à garantir les infrastructures nécessaires au projet de port sec, notamment en finançant à hauteur de 20 millions de réaux la construction d’une route de raccordement.

La délégation vietnamienne a également rencontré le gouverneur Carlos Brandão et des chefs d’entreprise locaux afin de promouvoir la coopération dans les secteurs du commerce agricole, des transports et du tourisme, ainsi que les projets liés aux carburants d’aviation durables (SAF), l’expansion de l’usine de sucre et d’éthanol de Maiti et le développement de la production de gypse et de fibres de sisal, ainsi que la création d’un centre logistique de 250 ha.

VNA/CVN