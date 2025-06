Vers une coopération renforcée Vietnam - France dans le secteur de l’énergie

À l’occasion des activités du Premier ministre Pham Minh Chinh en France, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hoang Long, a participé à plusieurs rencontres avec de grands groupes énergétiques français.

Le 11 juin, le Premier ministre vietnamien a participé à un forum d'affaires Vietnam-France et a rencontré Bernard Fontana, Président-Directeur général du groupe Électricité de France (EDF).

EDF a souligné les succès de ses projets déjà réalisés au Vietnam et a manifesté son intérêt pour élargir ses activités aux énergies nouvelles, avec un accent particulier sur l'énergie nucléaire. Le groupe français a exprimé sa volonté d'accompagner le Vietnam dans ses futurs projets nucléaires, y compris la formation de ses ressources humaines.

Le Premier ministre vietnamien a mis en avant l'énergie nucléaire comme une solution stratégique pour garantir un approvisionnement énergétique stable, propre et efficace. Il a confirmé la décision du Vietnam de relancer le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuan, dont le développement a été confié aux groupes EVN et PVN. Le Premier ministre a également encouragé des échanges directs entre les entreprises françaises et les investisseurs vietnamiens dans ce secteur clé.

Le 10 juin, le vice-ministre Nguyen Hoang Long a participé à une rencontre entre le vice-Premier ministre Bui Thanh Son et Armel Simondin, directeur général du groupe pétrolier Perenco. Les discussions ont porté sur l'élargissement des investissements dans le secteur pétrolier et gazier. Le vice-Premier ministre a exhorté Perenco à renforcer sa coopération afin d'assurer la mise en œuvre des projets conformément aux plans convenus.

Par ailleurs, la délégation vietnamienne a également tenu une séance de travail avec l'Agence française de développement (AFD). Cette réunion a spécifiquement porté sur le financement de projets prioritaires relevant du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

