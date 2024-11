Vers un Vietnam hyperconnecté

La semaine dernière, à la Une du numéro 45, on découvrait le travail quotidien d’employés du Groupe des postes et des communications du Vietnam (VNPT).

>> Le Vietnam accélère sa transition numérique avec la 5G

>> Une révolution technologique en cours

>> Commercialisation de la 5G pour le changement socio-économique

Ce numéro était une véritable “bible” pour ceux qui, comme moi, découvrent le nouveau monde passionnant de la 5G au Vietnam.

Il regorgeait de termes techniques bien spécifiques qu’il faudra utiliser en cette fin d’année.

Connaissiez-vous ainsi les mots latence, bande passante, résilience du réseau, Internet des objets, interopérabilité ou encore centres de données edge ? Si oui, vous êtes déjà de plein pied dans cette 4e révolution industrielle, très inspirante pour le Vietnam qui veut se transformer en une nation intelligente et moderne.

Le pays en forme de S veut généraliser la 5G sur tout son territoire afin qu’il puisse rivaliser sur la scène internationale.

Dans le dossier intérieur, on découvrait que sa stratégie repose sur “quatre composantes principales : les télécommunications et Internet, les données, les infrastructures physiques-numériques, ainsi que les infrastructures et services numériques”.

Ainsi seront connectés à la 5G les foyers et espaces stratégiques les plus notables du pays comme les parcs de haute technologie, les centres de recherche, les ports maritimes et aéroports internationaux tout autant que les écoles, les centres médicaux et commerciaux.

Outre des câbles sous-marins ou terrestres, d’ici 2030, le pays veut avoir ses centres de données gigantesques pour “devenir un hub numérique régional”.

Aujourd’hui, “le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’armée du Vietnam (Viettel) a lancé son premier réseau 5G, offrant des vitesses Internet plus rapides et une latence ultra-faible”. Il a proposé des forfaits prépayés ainsi que des abonnements mensuels allant de 200.000 dôngs à 2 millions de dôngs.

De son côté, l’opérateur mobile VinaPhone, filiale du VNPT, est aussi très actif à l’image de ses employés sur notre Une. Évidemment, il va falloir s’équiper de téléphones encore plus intelligents qui seront compatibles avec la 5G !

Ainsi, à l’approche de Noël et si vous êtes en panne d’idées pour vos cadeaux, ce dossier vous donne les conseils suivants : optez pour “les iPhones de la gamme 12 à 16, les tablettes iPad, et les smartphones d’OPPO (Find N3, Reno 12 5G, A79 5G), Xiaomi (Redmi Note 13 Pro Plus 5G, Xiaomi 14), Vivo 30E et Honor 200 5G”.

Outre l’aspect financier, attendons-nous à de grands bouleversements dans nos vies. L’enseignement et le travail à distance seront par exemple encore plus efficaces. Au fait, “le Vietnam se prépare également à entrer dans la course à la 6G !“

De quoi rédiger encore quelques dossiers et glossaires ! On en reparle !

Hervé Fayet/CVN