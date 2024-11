Contributions du Vietnam aux mécanismes régionaux de coopération multilatérale

Photo : VNA/CVN

Le 8e Sommet de la sous-région du Grand Mékong (GMS), le 10e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady - Chao Phraya – Mékong (ACMECS) et le 11e Sommet Cambodge - Laos - Myanmar - Vietnam (CLMV) - événements d'une importance particulière pour la coopération sous-régionale du Mékong - ont été un succès, a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Thanh Binh dans une interview accordée à la presse sur les résultats du voyage du Premier ministre Pham Minh Chinh du 5 au 8 novembre en Chine.

Lors de ces sommets, les dirigeants ont identifié trois orientations majeures pour la coopération sous-régionale :

Premièrement, intégrer la coopération sous-régionale du Mékong dans le courant du développement mondial. Reconnaissant que l'avenir des pays du Mékong est lié à leur capacité d'innovation, à la révolution industrielle 4.0 et aux progrès scientifiques et technologiques, les sommets ont affirmé que les mécanismes de coopération GMS, ACMECS et CLMV doivent se concentrer sur la transformation numérique, le renforcement des capacités d'innovation des membres et l'établissement d'un cadre politique approprié.

En tant que région gravement affectée par le changement climatique et consciente de la nécessité de protéger le précieux fleuve du Mékong, les pays ont réaffirmé leur engagement à coopérer pour la gestion et l'utilisation durable des eaux du Mékong, la lutte contre le changement climatique, la transition vers les énergies vertes et propres, et la construction d'économies vertes et circulaires.

Deuxièmement, renforcer la force intrinsèque des économies. Pour améliorer le potentiel et les capacités des économies, les cadres de coopération GMS, ACMECS et CLMV doivent privilégier l'industrialisation, la modernisation, le développement des industries manufacturières, des infrastructures de transport, d'énergie et de télécommunications, ainsi que le développement des ressources humaines.

De plus, l'accent est mis sur le renforcement des connexions économiques pour élargir l'échelle, augmenter la complémentarité et tendre vers une sous-région cohésive et développée.

Photo : VNA/CVN

Troisièmement, consolider la solidarité et la cohésion entre les pays membres pour faire face ensemble aux défis communs. Selon le principe "pour aller loin, allons-y ensemble", les dirigeants ont affirmé leurs relations de coopération amicale et leur solidarité. Ils ont convenu de réaliser ensemble leurs aspirations communes et concrétiser leur vision partagée d'un avenir prometteur avec une détermination, une voix et des actions communes.

Cette solidarité et coopération s'étendent à l'ensemble de l'ASEAN et aux partenaires de développement du monde entier pour créer une synergie de forces et diffuser les bénéfices.

Les trois sommets ont adopté une série de documents importants, notamment la Stratégie d'Innovation pour le développement du GMS jusqu'en 2030 et la Déclaration commune des dirigeants de la coopération GMS, ACMECS et CLMV. Les dirigeants ont chargé les ministres, les hauts fonctionnaires et les experts de développer et mettre en œuvre rapidement des programmes et projets pratiques et hautement réalisables dans les domaines de coopération prioritaires.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des échanges approfondis avec les Premiers ministres du Laos et du Cambodge sur les mesures visant à promouvoir la coopération bilatérale et trilatérale dans la nouvelle phase de développement, basée sur la confiance, la solidarité et la compréhension mutuelle. Les hauts dirigeants des trois pays ont convenu de renforcer la mise en œuvre de la coopération stratégique dans les domaines des infrastructures, de la connectivité des transports, de l'énergie, de la finance et des échanges interpersonnels.

Avec l’agenda de travail chargé et continu en trois jours et demi, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les membres de la délégation ont affirmé le rôle proactif, positif et responsable du Vietnam dans la construction de la sous-région du Mékong, tout en contribuant à renforcer les relations de coopération amicale avec la Chine, pays hôte, et les autres partenaires.

La délégation vietnamienne a participé activement et de manière proactive tout au long du processus de préparation et des discussions lors des sommets. Les ministères, secteurs et localités du Vietnam ont apporté des contributions importantes dans l'élaboration des documents et des ordres du jour des sommets, contribuant à créer un consensus général. Lors des réunions, le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait des évaluations et des observations très profondes et passionnées, tout en suggérant de nouvelles approches, idées et propositions pratiques pour créer une percée dans le développement des trois mécanismes de coopération. Les contributions remarquables du Vietnam se manifestent à travers trois points :

Premièrement, fournir des observations précises et opportunes sur les caractéristiques distinctives de l'environnement de développement et les grandes tendances, aidant ainsi à positionner le rôle et la mission de chaque mécanisme dans la nouvelle ère. Le Premier ministre a proposé que le GMS se concentre sur le développement de corridors économiques de nouvelle génération, avec l'innovation comme élément central, que l'ACMECS définisse sa nouvelle mission comme la construction d'une communauté des pays du Mékong unie, forte et durable et que le nouveau focus du CLMV soit de créer une percée basée sur la combinaison des forces internes et externes et la solidarité pour surmonter les difficultés.

Photo : VNA/CVN

Deuxièmement, identifier les principes et philosophies importants pour promouvoir une coopération plus efficace répondant mieux aux besoins des membres. Le Premier ministre a souligné l'approche des "4 ensembles" : écouter et comprendre ensemble ; partager la vision et l'action ensemble ; travailler, bénéficier et gagner ensemble ; se développer et partager ensemble la joie, le bonheur et la fierté. Le Premier ministre a également mis l'accent sur le principe des "six connexions" : entre pensée et action ; entre tradition et modernité ; entre croissance rapide et développement durable ; entre national, régional et international ; entre gouvernement, peuple et entreprises ; entre développement, maintien de la stabilité et sécurité. Ces conclusions profondes ont reçu un accueil enthousiaste des dirigeants et des délégués. En particulier, les délégués ont particulièrement apprécié la vision du Premier ministre sur "l'importance du temps, de l'intelligence, de l'innovation pour réussir, de la créativité pour aller loin, l'intégration pour avancer, et la solidarité pour renforcer".

Troisièmement, le Vietnam a apporté des contributions très concrètes et pratiques aux mécanismes de coopération. Lors des sommets, le Premier ministre a annoncé que le Vietnam contribuera à hauteur de 10 millions d'USD au Fonds de développement de l'ACMECS et continuera à mettre en œuvre des programmes de bourses d'études, accueillant des étudiants du Cambodge, du Laos et du Myanmar pour étudier et faire de la recherche au Vietnam.

Ce voyage du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine s'est déroulée dans un contexte où les relations Vietnam - Chine connaissent un développement très positif, tant en qualité qu'en quantité, après que les deux parties ont convenu d'élever leurs relations au niveau d'un partenariat de coopération stratégique intégral et de construire une communauté d'avenir partagé d'importance stratégique en décembre 2023. De plus, les deux pays se préparent à célébrer le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, une étape importante dans le développement des deux Partis et des deux pays.

Durant ce voyage, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu un programme très riche, comprenant 19 activités bilatérales, notamment un entretien avec le Premier ministre chinois Li Qiang ; la cérémonie d'échange de notes diplomatiques pour l'établissement du Consulat général du Vietnam à Chongqing ; des rencontres avec les dirigeants du Yunnan, de Chongqing et de la région autonome Zhuang du Guangxi ; des visites au site commémoratif du président Ho Chi Minh à Kunming et au Musée révolutionnaire de Hongyan à Chongqing - lieu marquant le parcours révolutionnaire de l'Oncle Hô ; la participation à un forum d'affaires Vietnam - Chine et à des programmes de promotion culturelle et touristique du Vietnam ; des rencontres avec de grandes entreprises chinoises représentatives ; et une réunion avec la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant en Chine.

Photo : VNA/CVN

Les activités de la délégation ont été couronnées de succès. Lors des entretiens entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Premier ministre Li Qiang ainsi qu'avec les dirigeants du Yunnan, de Chongqing et du Guangxi, les deux parties sont parvenues à des consensus importants sur quatre aspects :

Premièrement, renforcer la confiance politique mutuelle et promouvoir son rôle d'orientation important dans le développement des relations bilatérales. Les deux Premiers ministres et les dirigeants locaux chinois ont apprécié la tendance positive du développement des relations entre les deux Partis, pays et régions ; ils ont convenu de maintenir des contacts réguliers et flexibles entre les dirigeants de haut niveau et à tous les niveaux, et de promouvoir les échanges et la coopération entre les Partis, les gouvernements, les parlements et les Fronts de la Patrie. La 16e session du Comité directeur de la coopération bilatérale Vietnam - Chine sera bien organisée en 2024.

Deuxièmement, approfondir la coopération substantielle dans divers domaines et consolider les fondements matériels des relations bilatérales. Les deux parties ont convenu d'exploiter leurs avantages complémentaires et de se concentrer sur la mise en œuvre de grands projets symboliques de la coopération Vietnam - Chine. La priorité la plus élevée est accordée à la construction de trois lignes ferroviaires à écartement standard reliant les deux pays (Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, Lang Son - Hanoï, Mong Cai - Ha Long - Hai Phong).

Photo : VNA/CVN

Troisièmement, renforcer les échanges entre les peuples et consolider davantage le fondement social des relations bilatérales. Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement les activités de l'Année des échanges culturels Vietnam - Chine 2025, considérant cela comme une opportunité pour promouvoir les échanges populaires et l'amitié ; promouvoir la reprise du tourisme ; et exploiter efficacement les "sites rouges" révolutionnaires au Yunnan, à Chongqing et au Guangxi pour éduquer les jeunes générations vietnamiennes et chinoises sur l'amitié traditionnelle entre les deux Partis et pays.

Quatrièmement, les deux parties ont convenu de bien contrôler leurs divergences sans affecter les excellentes relations entre les deux Partis et pays. En même temps, elles coordonneront étroitement la gestion et la protection des frontières selon les trois documents sur la frontière terrestre et les accords connexes, et organiseront conjointement les activités commémorant le 25e anniversaire de la signature du Traité sur la frontière terrestre et le 15e anniversaire de la signature des trois documents juridiques sur la frontière terrestre en 2024.

VNA/CVN