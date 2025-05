Les experts vietnamiens de l’énergie nucléaire à l’étranger tissent leur réseau

Ce réseau constitue un pont important pour favoriser le partage des connaissances et des expériences, mettre à jour les dernières avancées scientifiques et technologiques dans le domaine de l’énergie nucléaire, contribuant ainsi à assurer la sécurité énergétique et le développement durable du pays.

Cet événement intervient alors que l’énergie nucléaire est identifiée par le Parti et l’État du Vietnam comme l’une des priorités dans la stratégie de développement énergétique nationale, en vue de réaliser l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050 et de renforcer la sécurité énergétique du pays.

Présentant la création du réseau, le conseiller scientifique de l’ambassade du Vietnam en France, Trân Manh Hùng a souligné l’importance de cette initiative, organisée à l’occasion de la Journée vietnamienne de la science et de la technologie, en écho à un moment historique remontant à plus de 60 ans.

Le 18 mai 1963, lors du premier Congrès national de l’Association vietnamienne de vulgarisation scientifique et technique, le Président Hô Chi Minh, au nom du Parti et du gouvernement, avait adressé ses félicitations aux scientifiques, témoignant de l’attention particulière portée à l’intelligentsia et au progrès scientifique et technique du pays.

Le 25 novembre 2024, le XIIIe Comité central du Parti a décidé de relancer officiellement le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân et de poursuivre les recherches sur le programme nucléaire pour "assurer fermement la sécurité énergétique nationale, répondre aux objectifs de développement socio-économique et renforcer les capacités scientifiques et technologiques du pays".

Le Plan national de développement de l’électricité pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050 (Plan électrique VIII révisé), promulgué par le gouvernement le 15 avril 2025, insiste également sur la "priorité accordée au développement de l’énergie nucléaire, à la fois sous forme centralisée et à petite échelle sur tout le territoire".

Face aux défis mondiaux croissants en matière de sécurité énergétique et de changement climatique, l’énergie nucléaire continue d’être considérée par de nombreux pays comme une source d’énergie stable et faiblement émettrice de carbone.

Selon le conseiller Trân Manh Hùng, la création de VietNuc répond aux besoins actuels du Vietnam. Le réseau représente une précieuse ressource en matière de savoir-faire, d’intelligence et de main-d’œuvre hautement qualifiée, prête à contribuer activement au développement du nucléaire vietnamien.

Ce réseau est également un espace de connexion entre les scientifiques vietnamiens de l’étranger et leurs homologues du pays, leur permettant de collaborer, de conseiller et de s’engager dans les programmes et projets de développement nucléaire du Vietnam.

Prenant la parole lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a salué la fondation de VietNuc comme une avancée majeure dans la mise en réseau et la valorisation des compétences des scientifiques vietnamiens spécialisés dans le nucléaire. Il s’agit aussi d’un écho direct à l’esprit de la Résolution n°57 du Politburo.

L’ambassadeur a rappelé la tradition de coopération étroite entre le Vietnam et la France dans les sciences et technologies, avec la contribution déterminante de plusieurs générations de chercheurs vietnamiens.

La France est devenue un centre de formation et de recherche de référence, où les experts vietnamiens accèdent à des connaissances de pointe et tissent des liens avec des partenaires français et internationaux.

Fortement ancrés dans la réalité scientifique française tout en comprenant les besoins du Vietnam, ces experts peuvent agir comme des ponts efficaces, apportant idées novatrices et solutions adaptées au développement du nucléaire et, plus largement, à l’essor du pays.

L’ambassadeur Dinh Toàn Thang a exprimé sa conviction que, grâce à leur enthousiasme, leur talent et leur riche expérience, les membres du réseau joueront un rôle déterminant pour construire un secteur nucléaire sûr, durable et efficace. Leurs contributions - expertises, recherches, collaborations seront des ressources précieuses pour permettre au Vietnam d’adopter les technologies les plus avancées et de tenir ses engagements en matière d’environnement.

Bùi Nguyên Hoàng, président de VietNuc et coordinateur du management et de la construction de centrales nucléaires chez EDF (France), a présenté les orientations et principes d’action du réseau. L’objectif majeur est de partager les expériences professionnelles, de développer un réseau mondial d’ingénieurs et de scientifiques œuvrant dans le nucléaire, de promouvoir une culture de la sûreté nucléaire et de renforcer la coopération internationale en faveur de la sécurité énergétique et du développement durable du Vietnam.

Pour 2025, VietNuc prévoit de mettre en place des groupes spécialisés, d’organiser des séminaires, de contribuer à l’élaboration de programmes de formation et d’enseignement, de diffuser les connaissances sur le nucléaire auprès du public, et de fournir une expertise technique pour les projets nucléaires vietnamiens, en lien avec les institutions nationales et internationales.

À moyen terme, VietNuc entend accompagner l’évolution des projets nucléaires au Vietnam, identifier les besoins, et mettre en place des comités spécialisés afin d’apporter des réponses concrètes, adaptées et en temps opportun.

Les intervenants depuis le Vietnam - dont le Dr. Trân Chi Thanh, directeur de l’Institut de l’énergie atomique, ainsi que des représentants du groupe Électricité du Vietnam et d’universités - ont tous salué la fondation de VietNuc. Cet événement a également été l’occasion d’échanger sur les tendances mondiales du développement nucléaire.

Bùi Nguyên Hoàng a souligné que ce réseau a été fondé avec la volonté d’apporter une contribution pratique et efficace aux projets nucléaires du Vietnam, dans une perspective à long terme. Pour valoriser pleinement ce potentiel, le Vietnam devra adopter des mécanismes de coopération plus souples et ouverts. La Résolution n°57 du Politburo, qui vise à attirer les experts vietnamiens à l’étranger, s’inscrit parfaitement dans cette optique.

Le Dr. Trân Duy Châu, vice-président chargé des relations extérieures de VietNuc, a déclaré que les experts vietnamiens de France, ayant participé à des transferts technologiques concrets, disposent d’une riche expérience qui peut enrichir la communauté scientifique du pays et accélérer l’adoption technologique au Vietnam.

Selon lui, les pays comme la France possèdent une longue expérience dans le domaine nucléaire et les leçons accumulées peuvent bénéficier au Vietnam. Les experts vietnamiens basés dans ces pays, animés par un fort attachement à leur pays d’origine, peuvent aider le Vietnam non seulement à accéder à la technologie, mais aussi à la maîtriser.

Le Dr. Pham Tuân Hiêp, secrétaire général de VietNuc, a souligné l’importance de la révision de la Loi sur l’énergie nucléaire pour intégrer les exigences actuelles, notamment la sécurité nucléaire comme condition primordiale à chaque étape : construction, exploitation et gestion des déchets.

La relance du programme nucléaire nécessite une main-d’œuvre abondante et qualifiée, à court et long terme. Ce besoin implique une coordination étroite entre les universités, les entreprises et les experts vietnamiens de l’étranger, pour assurer la formation et le transfert de compétences.

Tous ces défis appellent des solutions adaptées et une feuille de route rigoureuse afin que le Vietnam atteigne ses objectifs de réduction des émissions d’ici 2050 tout en garantissant un approvisionnement électrique suffisant pour son développement durable.

