Les opportunités immobilières se multiplient suite à des changements majeurs

Le marché immobilier vietnamien traverse une période charnière, porté par trois changements fondamentaux : la restructuration administrative, les grands projets d’infrastructures et la révision de la Loi foncière, qui entrera en vigueur en 2026.

Photo : VNA/CVN

Les transformations créent d’importantes opportunités d’investissement dans les secteurs de l’industrie, du tourisme et du commerce de détail.

La décision du gouvernement de fusionner les provinces et les villes simplifiera le processus d’approbation des projets en allégeant les formalités administratives. Parallèlement, la construction massive d’infrastructures, telles que les autoroutes à grande vitesse, les aéroports et les ports maritimes, améliore la connectivité, réduit les coûts logistiques et élargit l’accès aux marchés du travail et de la consommation.

La révision de la Loi foncière établit un cadre juridique plus transparent pour les indemnisations, les permis et les transactions, jetant ainsi les bases d’un marché plus efficace.

Le secteur de l’immobilier industriel est l’un des plus dynamiques, bénéficiant de la relocalisation des chaînes d’approvisionnement mondiales et d’un flux important d’investissements directs étrangers (IDE), qui ont dépassé 28,5 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025.

La demande de bâtiments industriels, d’entrepôts, d’entrepôts frigorifiques et de centres de tri est en hausse, ce qui exerce une pression sur les loyers. La proximité des projets avec les infrastructures clés offre un avantage concurrentiel.

Cependant, les investisseurs doivent gérer des risques tels que les retards dans la libération des terrains et la nécessité de se conformer aux critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) pour attirer des capitaux étrangers de qualité.

Le secteur du tourisme accélère également sa croissance. L’amélioration des liaisons routières et la restructuration administrative favorisent le développement touristique dans de nouvelles destinations côtières et montagneuses. La reprise du secteur sans tabac attire des opérateurs internationaux à la recherche de partenariats avec des promoteurs locaux et diversifie leur offre avec des modèles économiques tels que le tourisme MICE et les voyages de bien-être.

Pour les investisseurs, l’acquisition d’actifs opérationnels ou la création de coentreprises avec des marques établies constituent des stratégies efficaces de réduction des risques. Les emplacements idéaux pour les nouveaux projets sont les zones bénéficiant d’une meilleure connectivité ou d’une stratégie touristique post-fusion claire.

Dans le secteur du commerce de détail, la forte consommation intérieure, la croissance de la classe moyenne et l’urbanisation rapide stimulent la demande d’espaces commerciaux modernes. L’offre future de centres commerciaux connaît une forte croissance sur les marchés secondaires et tertiaires.

Les investisseurs peuvent envisager des fusions et acquisitions avec des chaînes locales, réaménager des centres commerciaux inefficaces pour des usages de dernier kilomètre ou adopter des modèles omnicanaux grâce à des partenariats avec des acteurs du e-commerce et de la logistique.

Cependant, la prudence est de mise dans les hypothèses de location en raison de l’inflation et de la concurrence du commerce en ligne.

Pour les investisseurs étrangers, il est recommandé de réaliser une due diligence approfondie sur le régime foncier, de privilégier les partenaires locaux expérimentés en matière d’autorisations et de libération de terrains, et de privilégier les actifs proches de projets d’infrastructures bénéficiant d’un financement garanti pour les 3 à 5 prochaines années.

Par ailleurs, la prise en compte des facteurs ESG, tels que les certifications écologiques pour les actifs logistiques et des clauses de désinvestissement claires, sera essentielle à la réussite à long terme.

Ces trois changements structurels redéfinissent les stratégies d’investissement et offrent des opportunités de construire un avantage concurrentiel durable sur un marché en pleine mutation.

VNA/CVN