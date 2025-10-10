L’économie privée accompagne le pays dans une nouvelle ère

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté vendredi, 10 octobre, à Hanoï, et prononcé un discours d’orientation lors de la séance plénière du Programme ''Panorama de l’économie privée vietnamienne 2025'' (ViPEL 2025).

Il s’agit d’un événement d’envergure nationale réunissant plus de 500 délégués représentant les organes centraux, les localités, les organisations internationales ainsi que la communauté d’entreprises vietnamiennes et étrangères.

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, le chef du gouvernement a mis en avant le message central : « Un État bâtisseur - Des entrepreneurs pionniers - Un partenariat public-privé - Un pays puissant - Un peuple heureux », soulignant la synergie entre l’État et le secteur privé dans la marche vers un développement national durable et prospère.

Le ViPEL 2025 s’inscrit parmi les quatre missions clés confiées au Comité de recherche et de développement de l’économie privée (Comité IV), en coordination avec le ministère des Finances, afin de concrétiser la Résolution No 68-NQ/TW du Bureau politique sur la promotion du secteur privé comme l’un des moteurs essentiels de l’économie nationale.

Fondé sur le concept « Public-Privé pour la prospérité nationale », le modèle ViPEL incarne l’esprit des « trois ensembles » : même objectif, même action et même responsabilité entre l’État et les entreprises. Il vise à renforcer la coopération public-privé, à consolider les chaînes de valeur vietnamiennes et à créer des industries dotées d’avantages compétitifs durables.

Dans le cadre du programme, plusieurs séances de travail sectorielles ont abordé les grandes questions du développement économique telles que la compétitivité, l’innovation, la transformation numérique, la durabilité et la promotion de l’égalité des genres. En marge de l’événement, le Forum des femmes entrepreneures du Vietnam a également été organisé, valorisant le rôle et la contribution des femmes dans la croissance du secteur privé.

La séance plénière, point d’orgue du ViPEL 2025, a synthétisé les résultats des discussions et annoncé plusieurs initiatives majeures, notamment la création d’un mécanisme de synergie public-privé, la connexion des chaînes de valeur vietnamiennes, le soutien aux technologies émergentes et à l’innovation, ainsi que le développement des infrastructures stratégiques et des ressources humaines de haute qualité selon le mécanisme ViPEL.

L’événement s’est tenu à l’occasion du 13 octobre , Journée des Entrepreneurs vietnamiens, coïncidant avec le 80e anniversaire du message du Président Hô Chi Minh adressé au secteur industriel et commercial.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le Premier ministre a transmis, au nom des dirigeants du Parti, de l’État et du gouvernement, ses chaleureuses félicitations et sa profonde gratitude à toutes les générations d’entrepreneurs vietnamiens pour leur esprit de persévérance, d’innovation et de dévouement à la cause de la construction et de la défense de la Patrie.

Selon le Premier ministre, le secteur privé s’affirme comme l’un des principaux moteurs de l’économie de marché à orientation socialiste, aux côtés du secteur public qui joue un rôle de pilier. Il contribue activement à la croissance économique, à la création d’emplois, à l’amélioration du niveau de vie, à la garantie du bien-être social et à l’intégration internationale approfondie, tout en renforçant la compétitivité nationale.

Revenant sur les quarante années de Renouveau, le chef du gouvernement a rappelé les trois piliers ayant façonné le développement du pays : l’agriculture, qui a permis au Vietnam de sortir de la pauvreté et de devenir l’un des premiers exportateurs mondiaux de riz ; l’industrie et les investissements directs étrangers (IDE), qui ont permis au pays de franchir le seuil du revenu intermédiaire ; et, dans la nouvelle phase, la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, qui seront les leviers majeurs pour faire du Vietnam un pays à revenu élevé.

Partageant la volonté du Parti et de l’État de réaliser les deux objectifs du centenaire, le Premier ministre a souligné la détermination du gouvernement à atteindre une croissance économique supérieure à 8 % en 2025, avec des recettes budgétaires dépassant 2.000.000 milliards de dôngs, dans un esprit de consensus national : « Le Parti a orienté, le Gouvernement a uni, l’Assemblée nationale a soutenu, les entreprises ont accompagné, le peuple a adhéré et la Patrie attend : nous avançons, sans reculer. »

Pour concrétiser ces objectifs, il a appelé la communauté des entreprises privées à mettre en œuvre « trois pionniers » et « deux croissances majeures » afin d’atteindre « un objectif transversal » : faire de l’économie privée un moteur central de l’économie nationale, en complémentarité harmonieuse et efficace avec l’économie d’État.

Les trois pionniers consistent à être pionnier dans la réalisation des deux objectifs stratégiques du centenaire, en alignant les ambitions des entreprises sur celles du pays, à être pionnier dans le mouvement patriotique à travers des produits innovants à haute valeur technologique, et à être pionnier dans la promotion de la justice sociale et de la solidarité, afin que personne ne soit laissé pour compte.

Quant aux deux croissances majeures, elles reposent sur une croissance intégrale grâce à la valorisation des ressources internes, à l’augmentation de la productivité et à la promotion de l’innovation, de la numérisation et de la modernisation industrielle ; et une croissance dans l’intégration internationale, profonde et efficace, permettant aux entreprises vietnamiennes de rivaliser à armes égales avec les acteurs mondiaux, de s’insérer dans les chaînes de valeur internationales et de contribuer à la prospérité, à la puissance et au bonheur du pays.

En conclusion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa confiance dans la communauté des entrepreneurs vietnamiens – des pionniers sur le front économique, porteurs de l’esprit d’innovation et de la volonté de faire rayonner la nation. Il a appelé les entreprises à renforcer leur cohésion et leur créativité, à développer durablement, non seulement pour leur propre prospérité, mais aussi pour celle de la société et du pays tout entier, contribuant à un Vietnam indépendant, autosuffisant, économiquement sûr et compétitif.

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance plénière, plusieurs initiatives et accords de coopération ont été dévoilés, dont la création de l’Alliance économique de basse altitude (LAE) du Vietnam, de l’Alliance des producteurs d’industries auxiliaires du Vietnam, le lancement du programme visant à accroître le taux de localisation et la capacité de production auxiliaire pour la période 2025–2030, la signature du projet pilote “Public-Privé pour la prospérité nationale” 2025–2026, ainsi que le plan d’hommage aux entrepreneurs et entreprises exemplaires.

Par ailleurs, plusieurs accords stratégiques ont été signés entre les localités et les grandes entreprises : coopération entre Hô Chi Minh-Ville et l’Alliance LAE, entre Hô Chi Minh-Ville et le Groupe Sovico pour le développement de la ligne métro n°4, entre Hanoï, Sovico et l’UNESCO pour la promotion de la capitale créative fondée sur le patrimoine, ainsi que des projets tels que « Da Nang, fierté du Made in Vietnam » et le développement du tourisme culturel et du thé biologique à Thai Nguyên.

En clôture, le message « Un État bâtisseur - Des entrepreneurs pionniers - Un partenariat public-privé - Un pays puissant - Un peuple heureux » a une nouvelle fois résonné, symbolisant la foi et la détermination du Vietnam à entrer résolument dans une ère nouvelle de coopération, d’innovation et de prospérité partagée.

VNA/CVN