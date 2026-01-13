Vers le XIVe Congrès national du Parti : les résultats économiques parlent d’eux-mêmes

Sous la direction du Parti, le gouvernement et le Premier ministre ont privilégié une approche "proactive, flexible, créative, décisive et efficace" pour piloter le pays, misant sur l’action plutôt que sur le recul. Ils ont entrepris des réformes institutionnelles, réglementaires et politiques d’envergure afin d’inverser la tendance et de redéfinir en profondeur la trajectoire de développement du pays.

Photo : VNA/CVN

Tout au long de l’année 2025, le Parti et l’État ont accéléré les réformes institutionnelles, dégageant les difficultés pesant sur la production et les activités commerciales, tout en mobilisant efficacement toutes les ressources disponibles pour impulser des avancées majeures dans de nombreux secteurs.

Surmonter les obstacles pour terminer l’année en beauté

La priorité politique centrale était de stimuler la croissance économique tout en préservant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l’inflation et en maintenant les principaux équilibres économiques.

L’année a été marquée par une volonté d’améliorer le cadre institutionnel, associée à une refonte majeure de l’appareil d’État et au déploiement du modèle d’administration locale à deux niveaux. Le gouvernement a coordonné et soumis des propositions au Politburo, ce qui a permis l’adoption de 10 résolutions de percée ciblant des domaines stratégiques clés.

Une restructuration organisationnelle a été lancée avec vigueur et efficacité, liée à une décentralisation et une délégation de pouvoirs accrues. Les effectifs administratifs ont été supprimés de 145.000 postes, tandis que les dépenses publiques courantes ont diminué d’environ 39.000 milliards de dôngs (1,5 milliard de dollars) par an. Le modèle d’administration locale à deux niveaux s’est largement stabilisé, passant d’un modèle hiérarchique et centralisé à un modèle axé sur les services et le développement.

La pertinence et l’efficacité des directives et politiques du Parti, ainsi que de la gestion gouvernementale en 2025, se sont clairement traduites par des chiffres impressionnants qui parlent d’eux-mêmes.

Les performances socio-économiques du Vietnam ont continué de s’améliorer régulièrement, chaque mois surpassant le précédent et chaque trimestre le dernier. Le pays a atteint, voire dépassé, l’ensemble des 15 objectifs majeurs fixés pour 2025.

Plus remarquable encore, la croissance du PIB a atteint 8,02% en 2025, un résultat qui a dissipé le scepticisme des critiques réticents à reconnaître les progrès du Vietnam.

Se positionner à l’échelle mondiale et régionale

Selon un rapport récemment publié par le Centre for Economics and Business Research (CEBR), basé au Royaume-Uni, le Vietnam a enregistré des performances supérieures à la moyenne mondiale et figure parmi les économies à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique.

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a projeté une croissance du PIB mondial de 3,2%, tandis que le FMI et l’Union européenne l’estimaient respectivement à 3,2% et 3,1%. Au sein de l’ASEAN, Singapour a enregistré une croissance de 4,8%, la Thaïlande de 2% et l’Indonésie de 4,9%.

La performance remarquable du Vietnam est d’autant plus remarquable qu’il a maintenu une stabilité macroéconomique, avec une inflation contenue à 3,31% et des soldes clés, notamment les déficits budgétaires, les dettes publiques, d’État et extérieures, largement inférieurs aux limites légales.

Photo : VNA/CVN

Son PIB a dépassé 514 milliards de dollars en 2025, lui assurant la 32e place mondiale, soit un gain de cinq places par rapport à l’année précédente, et confortant ainsi sa position parmi les plus grandes économies mondiales. Le PIB par habitant a atteint 5.026 dollars, soit plus de 1,4 fois le niveau de 2020, propulsant officiellement le Vietnam dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire supérieur.

Priorité aux investissements pour le développement

Marché émergent à forte croissance, le Vietnam accorde une importance capitale aux infrastructures, pierre angulaire de son expansion durable. Ses principaux axes de développement comprennent les réseaux de transport intégrés (routes et voies ferrées), les systèmes numériques dorsaux (5G, IoT, IA, big data) pour les villes intelligentes, l’énergie et la logistique, le tout en phase avec les objectifs de développement durable, la modernisation du pays et la création de nouveaux espaces de croissance.

La résolution du XIIIe Congrès national du Parti a identifié les infrastructures modernes et synchronisées comme l’une des trois avancées stratégiques majeures, les transports constituant l’épine dorsale de la croissance économique, de la connectivité régionale et de la compétitivité nationale.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que des projets d’infrastructures modernes, interconnectés et de grande envergure, couvrant les transports, l’énergie, la logistique, la santé, l’éducation, le numérique et le développement urbain, ont été menés à bien. Ils créent de nouveaux espaces de développement, augmentent la valeur foncière, renforcent la compétitivité, attirent les investissements et positionnent le Vietnam comme une plaque tournante émergente de la connectivité mondiale et régionale.

Fin 2025, le Vietnam a achevé et mis en service environ 3.345 km d’autoroutes et 1.711 km de routes côtières, dépassant ainsi les objectifs fixés par le 13e Congrès national du Parti.

L’année a été marquée par trois vagues d’inaugurations et de poses de premières pierres à l’échelle nationale, concernant 564 grands projets d’infrastructure représentant un investissement total de plus de 5,14 billiards de dôngs, dont près de 75% provenaient de capitaux privés, illustrant ainsi la réussite de la mobilisation des ressources publiques au service du développement.

Les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique ont progressé rapidement, produisant des résultats concrets dès le départ. Suite à la résolution 57 du Politburo, le gouvernement a présenté et obtenu l’adoption, en un an seulement, de 10 lois directement liées à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique, ainsi que de 19 décrets d’application. Le Vietnam se classe désormais deuxième au sein de l’ASEAN pour les investissements dans l’IA, sixième sur 40 pays à l’indice d’IA et 44e sur 139 à l’indice mondial de l’innovation.

Les avancées majeures en matière d’infrastructures modernes et intégrées sont considérées comme un pilier fondamental pour atteindre une croissance à deux chiffres en 2026, première année de mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti et début du plan quinquennal 2026-2030.

En conséquence, le Premier ministre a chargé tous les ministères et agences de veiller à l’avancement des projets d’infrastructures stratégiques et phares, en concentrant les ressources sur ceux ayant un impact socio-économique transformateur.

Parmi les priorités clés figurent la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, les travaux préparatoires à la liaison ferroviaire avec la Chine, la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, le développement des infrastructures énergétiques pour répondre aux besoins de croissance et de sécurité énergétique, le développement de l’énergie nucléaire et l’investissement dans des infrastructures culturelles, sportives, éducatives et de santé clés de niveau mondial et régional.

VNA/CVN