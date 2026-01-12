Le média international apprécie l'avenir de la croissance économique du Vietnam

Dans son récent rapport intitulé "Outlook Vietnam 2026", publié le 11 janvier, la société internationale de médias bne IntelliNews analyse les perspectives de croissance économique du Vietnam et identifie les défis potentiels auxquels le pays pourrait faire face en 2026.

Basée en Allemagne et spécialisée dans les actualités et données économiques sur les marchés émergents, la société de médias souligne que l'année 2025 a marqué un tournant décisif, caractérisé par une dynamique économique renouvelée et des réformes institutionnelles profondes.

Sur le plan politique, l'année 2025 a été marquée par un engagement clair en matière de la réforme institutionnelle et de l'amélioration de la gouvernance. Le gouvernement a mis l'accent sur la simplification administrative et la décentralisation dans le cadre d'un effort plus large visant à renforcer l'efficacité et la responsabilité dans toutes ses localités, en consolidant les opérations au niveau provincial plutôt qu'au niveau des districts.

Selon le rapport, cette dynamique de réforme est étroitement liée à l'agenda économique : en supprimant les lourdeurs bureaucratiques et en accélérant les approbations des investissements publics, l'État jette les bases d'une prise de décision plus rapide et d'une meilleure performance du secteur public, éléments essentiels à la croissance et au développement durables. Par conséquent, l'économie vietnamienne a enregistré des résultats impressionnants en 2025, poursuivant sur la lancée de 2024.

En 2025, les tensions géopolitiques ont encore compliqué les perspectives extérieures et contribué à la hausse des prix mondiaux de l'énergie, augmentant la facture d'importation du Vietnam en carburants et engrais. La hausse des coûts de transport maritime et d'assurance, en particulier sur les routes perturbées, a réduit les marges des exportateurs et augmenté le coût des biens intermédiaires importés, éléments essentiels du modèle industriel vietnamien. Malgré ces difficultés, le Vietnam a bénéficié d'une demande commerciale régionale soutenue, et d'un intérêt constant des investisseurs pour la production de haute technologie et d'afflux de capitaux résilients en provenance de la République de Corée, du Japon et de Singapour.

Toutefois, à l'avenir, le Vietnam devrait faire face à certains défis. Plus concrètement, Hanoï devrait réaliser son ambitieux programme économique et infrastructurel en vue de soutenir la croissance, d'attirer davantage d'IDE et de se préparer aux incertitudes économiques mondiales.

Le rapport indique que le budget vietnamien pour 2026 dessine un cadre budgétaire proactif, conciliant des objectifs de développement ambitieux avec l'acceptation d'un déficit à un niveau jugé raisonnable. Il montre que le Vietnam est disposé à tolérer une hausse significative du déficit afin de maintenir l'investissement public et d'honorer ses engagements en matière de services publics.

Le rapport met également en lumière une priorité notable du budget 2026 : l'allocation accrue de ressources au développement technologique, à la transformation numérique et aux programmes d'innovation connexes. Cette orientation traduit l'ambition du Vietnam de s'éloigner progressivement des moteurs de croissance traditionnels au profit d’une économie fondée sur la connaissance et la technologie, en cohérence avec ses objectifs plus larges de transformation structurelle.

