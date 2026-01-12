AirAsia ouvrira une liaison directe entre Bali et Dà Nang

La compagnie aérienne à bas prix AirAsia Indonesia prévoit de lancer le 20 mars prochain une nouvelle ligne internationale reliant Denpasar (Bali) à Dà Nang, marquant sa septième ligne internationale au départ de l’île de Bali.

>> AirAsia rétablit ses vols depuis le Vietnam vers la Thaïlande

>> La nouvelle ligne Bangkok - Hai Phong d’AirAsia devrait doper le tourisme

>> Le PM travaille avec d'importantes entreprises et associations professionnelles malaisiennes

Photo : Danang365/CVN

Exploitée en exclusivité par AirAsia, la liaison Denpasar-Dà Nang vise à renforcer la connectivité touristique en Asie du Sud-Est.

Selon Achmad Sadikin Abdurachman, directeur général par intérim d’AirAsia Indonesia, cette nouvelle ligne aérienne offrira aux passagers des options de voyage plus flexibles et pratiques au sein de la région.

L’intégration du Vietnam au réseau d’AirAsia, déjà présent en Indonésie, en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande et en Australie, facilitera la planification d’itinéraires multi-destinations.

La ligne Denpasar-Dà Nang devrait être opérée à raison de quatre vols aller-retour par semaine. Elle améliorera également la connectivité entre l’Indonésie et le Vietnam, avec des correspondances vers Dà Nang au départ de Jakarta et de Labuan Bajo via Denpasar.

Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale d’AirAsia Indonesia depuis Bali. Le même jour, la compagnie prévoit de lancer des vols directs reliant Denpasar à Perth, Adélaïde et Melbourne, en Australie. Le développement du tourisme multi-destinations devrait ainsi stimuler les flux touristiques transfrontaliers entre l’Indonésie et le Vietnam.

Auparavant, Tony Fernandes, directeur général de Capital A Berhad, maison mère d’AirAsia, avait annoncé un plan d’extension des liaisons reliant l’Indonésie à l’Asie du Nord, à l’Australie et au Moyen-Orient, tout en envisageant un renforcement des dessertes intérieures.

Selon les statistiques, au cours des onze premiers mois de 2025, le Vietnam a accueilli plus de 19 millions de visiteurs internationaux, en hausse de 20,9% sur un an, tandis que l’Indonésie a enregistré environ 13,9 millions d’arrivées, dont plus de 80.000 en provenance du Vietnam.

L’aéroport international I Gusti Ngurah Rai de Denpasar demeure l’une des principales portes d’entrée du pays, avec plus de 7 millions de passagers internationaux en 2025.

VNA/CVN