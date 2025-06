Vers la mise en service des nouvelles unités communales à Hô Chi Minh-Ville

Les options concernant le personnel et les sièges des nouveaux quartiers et communes, prévus à partir du 1 er juillet, ont été soigneusement préparées par Hô Chi Minh-Ville afin d'assurer un service fluide aux citoyens et aux entreprises.

Mise en service à l’essai dès le 15 juin

En juin 2025, Hô Chi Minh-Ville compte 1.873 procédures administratives en vigueur, dont 1.435 relèvent du niveau provincial, 286 du niveau de district et 152 du niveau communal. Ainsi, avec la suppression de l’échelon des districts, les 286 procédures concernées seront transférées au niveau provincial (prises en charge par les services spécialisés) ou confiées aux comités populaires des communes et quartiers.

Lors d’une récente réunion entre la permanence du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville et les arrondissements et districts concernant la réorganisation administrative, Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti, a estimé que si la préparation se déroulait sans accroc, les nouvelles unités administratives de niveau communal pourraient être testés dès le 15 juin.

La ville passera de 273 communes, quartiers et bourgs actuels à 102 nouvelles unités administratives de niveau communal. Les arrondissements et districts, quant à eux, cesseront d’exister. À plus grande échelle, si l’on prend en compte la fusion avec les provinces de Binh Dương et de Bà Ria-Vung Tàu, la nouvelle Hô Chi Minh-Ville comprendra 168 unités administratives de niveau communal, dont 113 quartiers, 54 communes et la zone spéciale de Côn Dao.

Selon des enquêtes menées dans plusieurs arrondissements et districts, les autorités locales s’affairent à organiser et numériser les dossiers pour les transférer aux nouveaux quartiers et communes, en vue d’une mise en service officielle le 1er juillet.

Formation des fonctionnaires à la maîtrise du système

Vo Thi Trung Trinh, directrice du Centre de transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que pour les procédures administratives, le Bureau du Comité populaire municipal proposera au président du Comité populaire de la ville les décisions relatives à la répartition des procédures : lesquelles seront transférées aux services spécialisés et lesquelles seront confiées aux communes et quartiers.

Elle a précisé que son Centre se concentre actuellement sur la formation des cadres et fonctionnaires pour qu’ils maîtrisent pleinement le nouveau système.

"Le Centre combinera des formations en ligne, en présentiel et des simulations pratiques pour permettre aux fonctionnaires de manipuler les dossiers avec aisance", a-t-elle indiqué.

Réorganisation des sièges et du personnel

Concernant la structure organisationnelle des nouveaux quartiers, les arrondissements ont établi des projets de personnel prévisionnels pour les postes de direction et les services spécialisés.

Dans les zones centrales, certains arrondissements passent de plus de dix quartiers à seulement trois ou quatre, ce qui conduit à une forte concentration de personnel dans les nouvelles entités. La plupart des nouveaux quartiers compteront plus de 100 agents, certains pouvant dépasser les 200.

