La résilience climatique et la protection de l’environnement au service des villes vertes

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a approuvé le projet intitulé : "Intégration de la résilience au changement climatique et de la protection de l’environnement pour le développement des villes vertes de type II".

Ce projet vise à faire de l’adaptation climatique et de la protection de l’environnement les fondements de la planification et du développement urbain. Mis en œuvre à l’échelle nationale sur une durée de cinq ans, il est piloté par le Département général de l’environnement, avec le soutien financier du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et de la Banque asiatique de développement (BAD).

Photo : NBP/CVN

L’objectif principal du projet est de renforcer les capacités institutionnelles en matière de protection de l’environnement et d’adaptation au changement climatique, tout en promouvant des modèles de développement urbain durable dans les villes de type II.

Trois localités ont été sélectionnées pour la phase pilote : Hà Giang, Huê et Vinh Yên. Dans ces villes, des plans d’action pour des villes vertes (GCAP - Green City Action Plans) seront actualisés et intégrés à la planification urbaine globale, dans le but d’améliorer la qualité de l’environnement urbain, de réduire l’impact climatique et de renforcer la résilience des communautés locales.

Au-delà du soutien technique, le projet entend également définir des mécanismes financiers adaptés pour assurer la pérennité des solutions vertes après la phase pilote. Les expériences et modèles réussis seront ensuite étendus à d’autres villes de type II à travers le pays.

L’intégration des principes de production verte, de consommation durable et de modes de vie respectueux de l’environnement dans les politiques nationales est considérée comme une étape indispensable pour garantir la durabilité à long terme.

Afin de diffuser largement les messages du projet et de sensibiliser le grand public, le Département de l’environnement, en collaboration avec l’Association des photographes vietnamiens, organise un concours photo intitulé : « Instant vert – Action verte – Avenir vert », dans le cadre du projet. La cérémonie de lancement du concours aura lieu le 5 juin prochain, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement.

Ce concours a pour objectif d’inspirer et de diffuser le message d’un mode de vie respectueux de l’environnement, tout en renforçant la sensibilisation aux enjeux liés à l’environnement, au changement climatique, à l’économie circulaire et au développement urbain durable.

Les œuvres soumises offriront des instantanés vivants de la vie quotidienne, mettant en lumière des actions positives et innovantes pour la protection de l’environnement et le développement communautaire. À travers ces récits photographiques, la communication autour du projet sera renforcée, tout en valorisant les individus et les collectifs engagés dans la construction d’un avenir plus vert pour le pays.

NDEL/VNA/CVN