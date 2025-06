Le Vietnam participe à la plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe

Photo : VNA/CVN

Lors d’une séance intitulée "Accélérer le financement de la résilience : solutions sur mesure pour la réduction des risques de catastrophe", le vice-ministre Nguyên Hoàng Hiêp a souligné la proposition du Vietnam visant à mettre en place un financement durable en réponse aux catastrophes naturelles, conformément aux objectifs du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe.

Il a avancé deux propositions d’action clés : promouvoir l’investissement dans des infrastructures résilientes au changement climatique et améliorer les données sur les risques de catastrophe afin d’identifier des solutions financières adaptées aux zones vulnérables.

Le vice-ministre Nguyên Hoàng Hiêp a également souligné la nécessité de renforcer la coopération internationale pour mobiliser des ressources en faveur de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles. Il a partagé l’expérience pratique du Vietnam en matière d’aide à d’autres pays confrontés à des défis similaires.

Le Vietnam a appelé à une collaboration plus étroite entre les gouvernements, le secteur privé et les organisations internationales afin de développer les initiatives de financement du transfert des risques de catastrophe, tout en proposant que l’ONU aide les pays les plus vulnérables de la région Asie-Pacifique à accéder aux fonds multilatéraux et mondiaux pour renforcer la résilience des communautés face aux impacts croissants du changement climatique et des catastrophes naturelles.

Lʼédition 2025 de la Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe est l’occasion pour le Vietnam d’affirmer son rôle dans le développement de solutions financières durables pour atténuer les risques de catastrophe et protéger les moyens de subsistance des populations. Déterminé à agir dès aujourd’hui, le Vietnam continue d’avancer vers un avenir plus sûr et plus stable face aux défis actuels liés aux catastrophes naturelles.

Sous le thème "Chaque jour compte, agissez pour la résilience dès aujourd’hui", cet événement constitue une étape clé entre l’examen à mi-parcours du Cadre de Sendai et sa conclusion prévue en 2030. Il offre une plateforme pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de la Déclaration politique adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 2023, et pour discuter de mesures pratiques pour accélérer les efforts de renforcement de la résilience.

VNA/CVN