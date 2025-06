Le Vietnam mise sur la consommation responsable pour lutter contre la pollution plastique

>> Une campagne nationale pour lutter contre la pollution plastique

Dans la province de Quang Ninh (Nord), la coopérative Green Life Ha Long a développé un modèle innovant de recyclage communautaire. Ce qui n’était au départ qu’une idée de tri et de valorisation des déchets ménagers est devenu un réseau reliant agriculteurs, écoles, marchés et entreprises locales.

Photo: VNA/CVN

Grâce à un processus artisanal incluant la collecte, le nettoyage et le recyclage, des matériaux tels que des sacs plastiques, des chutes de tissu et des bannières publicitaires sont transformés en produits utiles tels que des sacs à main, des tapis et des accessoires.

"Chaque objet est une nouvelle vie. Nous sommes des agriculteurs, des consommateurs et des créateurs qui choisissons de suivre la voie de l’économie circulaire", a déclaré Trân Thi Huong, directrice de la coopérative.

Leur vision va au-delà de la production : elle vise à changer la perception des déchets par la société, en promouvant une consommation responsable et en permettant à chacun de participer activement à la solution.

Green Life aspire également à devenir une destination écotouristique, axée sur le recyclage et un mode de vie durable. Actuellement, son centre d’expérience accueille entre 500 et 700 visiteurs par jour, principalement des touristes internationaux.

Pour faire avancer ce projet, la coopérative a besoin du soutien des autorités pour surmonter les obstacles administratifs tels que les permis d’utilisation des terres ou les hébergements touristiques.

Au niveau national, Van Ngoc Thinh, directeur du Fonds mondial pour la nature (WWF) au Vietnam, a alerté sur le fait que plus de 11 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année, menaçant gravement la biodiversité marine et les moyens de subsistance de millions de personnes.

Dans son appel à l’action, il a souligné la nécessité de consommer de manière responsable, de recycler correctement et d’investir dans l’éducation environnementale, car le changement de comportement commence par la sensibilisation.

À Quang Ninh, province à fort potentiel touristique et aquacole, des solutions créatives sont mises en œuvre pour réduire l’utilisation de plastiques à usage unique. Dans la baie de Ha Long, classée au patrimoine mondial, les déchets flottants, notamment la mousse de polystyrène, sont collectés quotidiennement.

Les autorités surveillent également régulièrement la qualité de l’eau de mer afin de réagir rapidement à tout signe de pollution.

Dans le domaine de l’aquaculture, la ville a progressivement remplacé les bouées en mousse par des flotteurs en PEHD, un matériau durable, résistant à la mer et respectueux de l’environnement. Cette mesure protège non seulement l’environnement marin, mais réduit également les pertes économiques pendant la saison des tempêtes.

Le chef du sous-département des produits aquatiques relevant du Département de l’agriculture et de l’environnement de Quang Ninh, Dô Dinh Minh, a indiqué que les autorités accéléraient le zonage afin de fournir des zones d’élevage sûres aux pêcheurs, tout en renforçant les contrôles sur la vente de matériaux susceptibles de nuire à l’écosystème marin.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Dô Duc Duy, a souligné que la lutte contre les déchets plastiques ne pouvait pas reposer uniquement sur des actions individuelles. "C’est un défi qui nécessite la participation de l’ensemble du système : institutions, entreprises, citoyens et communauté internationale", a-t-il réitéré.

"Commençons par l’essentiel : adopter des habitudes de consommation responsables, trier les déchets à la maison et œuvrer ensemble pour un Vietnam sans plastique. Nous aspirons à des rivières plus propres, des plages sans déchets et un avenir où les générations futures pourront être fières de nos actions pour protéger une planète verte, propre et durable", a déclaré le responsable.

VNA/CVN