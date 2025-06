La presse a un rôle à jouer dans la construction de la culture entrepreneuriale

L’événement était organisé conjointement par le service de presse et le journal Van Hoa (Culture) du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que par l’Association des petites et moyennes entreprises de Hanoï (HANOISME), à l’occasion du 100e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925-2025).

Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, a souligné que le séminaire était une activité opportune et significative, d’autant plus que le Bureau politique venait de publier la résolution n°68-NQ/TW sur le développement du secteur économique privé.

Le responsable a souligné que la presse est non seulement un pont entre les entreprises et la société, mais aussi un canal de communication essentiel qui joue un rôle actif dans la formation et la promotion de la culture d’entreprise. Elle aide les entreprises à gérer les crises de communication, à connecter leurs produits au public et à véhiculer largement l’image positive, les valeurs et la mission ancrées dans leur identité d’entreprise.

Nguyên Anh Vu, rédacteur en chef du journal Van Hoa, a souligné qu’à l’ère de la transformation numérique, de l’intégration internationale et de la mondialisation, la presse a davantage de possibilités et de responsabilités pour accompagner les entreprises dans la construction d’une culture entrepreneuriale humaniste, éthique, responsable et innovante.

Les présentations et discussions du séminaire ont porté sur des questions clés telles que la mise en place d’un mécanisme de coordination efficace et durable entre les agences de presse et le monde des affaires, ainsi que le rôle de la presse dans la mise en œuvre de la Résolution 68, notamment dans la promotion de l’éthique des affaires et de la responsabilité sociale des entreprises.

Dans son discours de clôture, le vice-président et secrétaire général de HANOISME, Mac Quôc Anh, a souligné que dans le contexte actuel en constante évolution, la presse doit continuer à innover et à jouer un rôle de premier plan dans la promotion des normes éthiques et des valeurs culturelles des entreprises, en accompagnant le secteur économique privé dans l’affirmation de sa position, contribuant ainsi à l’essor de l’économie vietnamienne sur la scène régionale et mondiale.

VNA/CVN